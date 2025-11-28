¿Cuál es el mejor método para evitar las picaduras de mosquitos en verano?

El verano trae días más largos, altas temperaturas y mayor tiempo al aire libre, pero también marca el regreso de los mosquitos, que encuentran en el calor el ambiente ideal para reproducirse y multiplicarse.

Ante este escenario, muchas personas buscan alternativas prácticas y accesibles para evitar las picaduras sin depender exclusivamente de productos industriales. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los repelentes caseros están ganando popularidad por su simple preparación, bajo costo y buena efectividad.

Entre las opciones más utilizadas, los repelentes naturales a base de cítricos se destacan como una solución amigable tanto para la piel como para el ambiente. Sus aromas intensos, aceites esenciales y componentes cítricos ayudan a mantener alejados a los mosquitos durante las tardes y noches de calor.

Cómo preparar el repelente casero

Este repelente se elabora combinando ingredientes fáciles de conseguir:

Agua

Alcohol

Cáscaras de cítricos, como limón o naranja

Gotas de aceite esencial de citronela o eucalipto

La mezcla genera un aroma fuerte y natural que actúa como barrera preventiva contra los insectos.

Cómo aplicarlo

Una vez que la preparación reposó, se debe colar y colocar en un atomizador.

Se recomienda pulverizar brazos, piernas y ropa cada dos o tres horas, según la intensidad del calor y la presencia de mosquitos.

Beneficios del repelente casero a base de cítricos

Económico y fácil de preparar

Apto para distintos tipos de piel

Libre de químicos agresivos

Aroma fresco que también perfuma los ambientes

Medidas complementarias

Como refuerzo adicional, pueden utilizarse espirales, tablets eléctricas, cortinas metálicas o mosquiteros, especialmente durante la noche para evitar el ingreso de insectos al hogar.

Con estos cuidados, el verano puede disfrutarse sin molestias. Un repelente casero bien preparado, junto con pequeñas medidas preventivas, permite mantener a los mosquitos lejos y aprovechar al máximo los días de calor.

Con información de Noticias Argentinas