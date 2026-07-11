¿Quién es Mandinha Martínez? La esposa de Dibu y su imperio en el diseño infantil y residencial

Detrás de las figuras estelares que defienden la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 2026, existen entramados afectivos y familiares que sostuvieron los cimientos de sus carreras mucho antes de alcanzar el reconocimiento masivo: así, la figura de Amanda Gama, popularmente reconocida como Mandinha Martínez, emergió como un verdadero fenómeno.

Casada desde 2017 con el icónico arquero Emiliano «Dibu» Martínez, la diseñadora de interiores con raíces portuguesas y brasileñas no solo representa el pilar emocional del arquero desde sus complejos inicios en el Arsenal de Londres, sino que logró estructurar un sólido entramado corporativo propio.

Lejos de adoptar un rol estrictamente mediático de acompañamiento, la empresaria expandió de forma independiente su marca de diseño residencial e infantil en el Reino Unido, demostrando una notable capacidad de gestión que va mucho más allá de los flashes del fútbol profesional.

Mandinha Martínez: de los años difíciles en Londres al motor familiar junto a Dibu Martínez

La unión entre la diseñadora y el futbolista se remonta a 2013, en la capital británica, una época signada por la falta de continuidad, los constantes préstamos y la incertidumbre profesional para Dibu Martínez. Los portales deportivos oficiales, como AS, detallan que la pareja se conoció de forma casual, en las inmediaciones del restaurante de la familia de Amanda en Londres.

La exclusiva boda de Dibu Martínez y Mandinha Martínez.-

Aquellos primeros años estuvieron marcados por la adaptación mutua y un particular intercambio lingüístico, en el que ella le enseñó portugués y él español, consolidando una complicidad íntima que se formalizó en mayo de 2017 con una boda privada en la histórica residencia de Brocket Hall.

La exclusiva boda de Dibu Martínez y Mandinha Martínez.-

Con el advenimiento del éxito deportivo, el rol de la empresaria se mantuvo bajo un estricto bajo perfil, transformándose en la administradora del bienestar de sus dos hijos, Santi y Ava.

El nacimiento de la pequeña Ava en 2021 quedó registrado en las páginas doradas de la Selección Argentina, dado que el arquero debió conocerla mediante una videollamada debido al estricto aislamiento sanitario de la Copa América en Brasil, días antes de su consagración en los penales.

Dibu, Mandinha, Ava y Santi.-

Esta solidez en el plano doméstico es descrita por el entorno del Dibu Martínez como la fuerza invisible, aquella que estabiliza el temperamento competitivo del actual guardián de la valla albiceleste.

MiSueños Kids y el crecimiento empresarial de Mandinha Martínez en Europa

Paralelamente a la consolidación deportiva de su esposo, la profesional de la estética expandió su marca personal en el exigente mercado del diseño europeo. En el año 2014, fundó la firma MiSueños Kids, una propuesta especializada originalmente en la ambientación de interiores de lujo y áreas de juego funcionales para bebés y niños pequeños, según consignan las plataformas comerciales de complejos comerciales británicos como Battlers Green Farm.

«MiSueños Kids», la empresa de Mandinha Martínez.–

Tras cumplir una década de operaciones, el catálogo corporativo de la marca se ramificó hacia el sector de la indumentaria infantil, juguetes didácticos y objetos de alta decoración (deco).

El crecimiento del proyecto sumó un hito estratégico recientemente con la inauguración de su nueva tienda comercial en Middleton, complementando el despliegue de su estudio de arquitectura residencial integral, Mandinha Martinez Interiors.