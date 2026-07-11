La Selección Argentina ya enfrenta a Suiza por los cuartos del Mundial 2026: las formaciones

Argentina enfrenta Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

La Selección Argentina ya se enfrenta con Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. Inglaterra espera en semifinales tras vencer a Noruega, 2-1 en el alargue.

Lionel Scaloni quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos frente a Egipto y repitió la misma formación para este duelo. «Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora», había adelantado el entrenador en la conferencia de prensa del viernes.

Las principales dudas pasaban por el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi en el ataque. Finalmente, Nahuel Molina le ganó la pulseada a Gonzalo Montiel, mientras que Julián Álvarez volvió a imponerse sobre Lautaro Martínez y es el socio del capitán desde el arranque.

🇦🇷 CON MESSI A LA CABEZA, ARGENTINA SALE A REALIZAR LA ENTRADA EN CALOR pic.twitter.com/DJgSjKYKXP — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

También existía la posibilidad de que Scaloni modificara el esquema para incluir a Nicolás González, considerado su habitual «jugador número 12». Sin embargo, el extremo comienza en el banco de suplentes y aparece como una de las principales alternativas para el segundo tiempo.

De esta manera, la formación de la Selección Argentina es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza salió con: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ndoye; y Breel Embolo.