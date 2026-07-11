Furor por Lionel Messi: las tres preguntas que más buscan los hinchas en Google antes de Argentina vs. Suiza

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, pero en la previa toda la atención vuelve a concentrarse en Lionel Messi. El capitán lidera las búsquedas en Google, donde miles de usuarios indagan sobre su presente y futuro.

Según datos difundidos por Google Trends, tras la clasificación de Argentina frente a Egipto crecieron las consultas vinculadas al número diez. El sitio destacó el fuerte aumento del interés de los usuarios por las estadísticas y el futuro del capitán.

Google Trends y Lionel Messi: las consultas que dominan antes de Argentina vs. Suiza

La pregunta que más se repite es cuántos goles acumula Messi en la historia de los Mundiales. Con los tantos convertidos en la edición 2026, el rosarino suma 21 goles en Copas del Mundo, desde su debut en Alemania 2006 hasta la actualidad.

Ese registro dejó a Lionel Messi lejos del alemán Miroslav Klose, que con 16 conquistas era el principal artillero antes del mundial de Estados Unidos, México y Cánada. Ahora, lo sigue de cerca Kylian Mbappé que acumula 20 goles.

Otra de las búsquedas más frecuentes apunta a las asistencias del capitán en el Mundial 2026. Hasta el momento registra tres pases de gol, dos durante la fase de grupos y otro en la remontada por 3-2 frente a Egipto.

La tercera consulta gira alrededor de una posibilidad que mantiene expectantes a los hinchas: si este será el último Mundial de Messi. El futbolista, de 39 años, evitó confirmar una decisión definitiva y sostuvo que prefiere «disfrutar el día a día», aunque en el entorno de la Selección consideran que esta podría ser su última participación.