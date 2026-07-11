Así es Rumencó, el exclusivo barrio donde Dibu Martínez construyó su casa, entre naturaleza, diseño y amenities

El arquero de la Selección argentina y su esposa, Mandinha, apostaron por una vivienda rodeada de naturaleza. El entorno, pensado para combinar diseño, paisaje y amenities, se convirtió en uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de la ciudad.

Después de una intensa temporada en Europa, Emiliano «Dibu» Martínez decidió disfrutar de unos días de descanso en la Argentina junto a su familia. En ese contexto, el arquero campeón del mundo concretó un proyecto muy esperado: la compra de una casa en uno de los barrios privados más exclusivos de Mar del Plata.

Entrada del barrio. Foto: Ig Barrio Rumencó

Si bien la ubicación no fue revelada por la familia, TN informó que la propiedad se encuentra dentro del barrio Rumencó, un desarrollo residencial reconocido por su propuesta urbanística, sus amplios espacios verdes y su infraestructura de primer nivel.

Un barrio diseñado para convivir con la naturaleza

Lejos del ritmo urbano, Rumencó fue concebido para ofrecer un estilo de vida en contacto permanente con el paisaje. El emprendimiento ocupa unas 150 hectáreas y reúne distintos sectores residenciales integrados por calles arboladas, lagunas, senderos y grandes superficies verdes.

Foto: Ig Barrio Rumencó

El proyecto apuesta por una planificación que prioriza la preservación del entorno natural, con lotes amplios y viviendas de baja densidad que permiten disfrutar de mayor privacidad y vistas abiertas.

Foto: Ig Barrio Rumencó

Además de su propuesta paisajística, el barrio ofrece una amplia variedad de servicios para la vida cotidiana y el tiempo libre.

Amenities pensados para toda la familia

Entre las instalaciones se destacan un Club House, restaurante, áreas de parrillas, piscinas, terrazas y espacios comunes para reuniones sociales.

Foto: Ig Barrio Rumencó

A esto se suman canchas de fútbol y tenis, sectores recreativos, una laguna y áreas boscosas que forman parte del diseño integral del barrio, pensado para combinar deporte, recreación y tranquilidad sin salir del predio.

Foto: Ig Barrio Rumencó

Una casa con impronta campestre y grandes ventanales

Las imágenes compartidas por Mandinha Martínez en sus redes sociales dejaron ver algunos rincones de la nueva vivienda familiar. El estilo elegido combina una estética campestre contemporánea, con materiales nobles y ambientes amplios.

Foto: Ig Barrio Rumencó

El corazón de la casa es un gran living con hogar a leña, sillones de líneas simples, una extensa mesa de madera maciza y enormes ventanales que permiten integrar el interior con el parque.

Foto: Ig Barrio Rumencó

En el exterior, un amplio jardín se convirtió en el escenario ideal para que la familia recorra el predio en carrito de golf y disfrute de los espacios verdes.

La mirada de Mandinha en la decoración

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la identidad estética de la vivienda. Como diseñadora de interiores, Mandinha participó activamente en la ambientación, privilegiando una decoración cálida, materiales naturales y una paleta de tonos neutros que refuerzan el vínculo entre la casa y el paisaje.

Foto: Ig Barrio Rumencó

El resultado es una residencia donde la arquitectura y el diseño interior dialogan con el entorno, priorizando la luz natural, la comodidad y una atmósfera relajada, pensada para convertirse en el refugio de la familia cada vez que regresan a la Argentina.

Foto: Ig Barrio Rumencó