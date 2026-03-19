Método japonés: cómo resetear tu vista en solo 10 minutos y mejorar tu bienestar

El método japonés de los 10 minutos: el secreto para eliminar el estrés visual y resetear tu mirada.-

Pasar más de seis horas frente a un monitor no solo cansa la vista; altera nuestro sistema nervioso. En Japón, donde la cultura del trabajo digital es de las más intensas del mundo, los expertos en salud ocular han popularizado una rutina de 10 minutos que combina la ciencia de la óptica con técnicas de relajación profunda. Este método no requiere dispositivos caros, solo tu propia energía y un cronómetro.

El método japonés de los 10 minutos | El poder del «Palming»: ¿por qué la oscuridad resetea tus ojos?

Uno de los pilares de este método es la técnica de cobertura ocular. Según la Asociación Americana de Oftalmología, el parpadeo se reduce a la mitad cuando miramos una pantalla, lo que genera sequedad y fatiga muscular.

La variante japonesa de relajación sugiere que al cubrir los ojos con las palmas de las manos (sin presionar el globo ocular), se crea un microclima de oscuridad y calor. Este «baño de sombra» permite que las células fotorreceptoras de la retina se recuperen del bombardeo de luz azul, relajando el nervio óptico casi instantáneamente.

El método japonés de los 10 minutos | La regla 20-20-20: El entrenamiento de enfoque japonés

Para los trabajadores digitales en Tokio, la prevención es clave. La rutina de 10 minutos integra la famosa regla 20-20-20, validada por instituciones de salud global:

Cada 20 minutos : apartá la vista de la pantalla.

: apartá la vista de la pantalla. Mirá a 6 metros : enfocá un objeto lejano (un árbol, un edificio, el final del pasillo).

: enfocá un objeto lejano (un árbol, un edificio, el final del pasillo). Mantené por 20 segundos: esto relaja el músculo ciliar, que se tensa al mirar de cerca.

El método japonés de los 10 minutos| Paso a paso: cómo ejecutar tu «reset visual» en 10 minutos

Para que el método sea efectivo y logres un impacto real en tu bienestar diario, seguí este orden: