Plantas que limpian el aire: descubrí las mejores opciones para tu espacio cerrado

Vivir rodeado de plantas dejó de ser un capricho estético para convertirse en una estrategia de bienestar habitacional. Pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados donde el aire, a menudo, está cargado de compuestos orgánicos volátiles (COV) provenientes de productos de limpieza, pinturas y plásticos.

Ya en 1989, un estudio pionero de la NASA demostró que determinadas plantas de interior funcionan como filtros biológicos naturales, capaces de absorber sustancias como el benceno y el formaldehído a través de sus hojas y raíces. Integrar estas «máquinas de oxígeno» es una inversión directa en salud respiratoria y equilibrio mental.

Plantas para purificar el aire de casa | 1. Sansevieria: la «todoterreno» que produce oxígeno de noche

Popularmente conocida como «Lengua de suegra«, la Sansevieria trifasciata es la reina del bajo mantenimiento. Es una de las pocas plantas que realiza el intercambio gaseoso de noche, liberando oxígeno mientras dormís.

Luz : es extremadamente resiliente; sobrevive en rincones oscuros pero ama la luz indirecta.

: es extremadamente resiliente; sobrevive en rincones oscuros pero ama la luz indirecta. Riego: el mayor error es el exceso de agua. Según manuales de botánica de interior, solo se debe regar cuando el sustrato esté completamente seco (una vez cada 15 o 20 días).

Plantas para purificar el aire de casa | 2. Potus (Epipremnum aureum): el purificador imbatible

Es la planta de inicio por excelencia. Su capacidad para eliminar el monóxido de carbono y el formaldehído la hace ideal para cocinas o lavaderos.

Versatilidad : puede crecer en tierra o directamente en agua (hidroponia casera).

: puede crecer en tierra o directamente en agua (hidroponia casera). Tip: si querés que sus hojas crezcan grandes y con manchas doradas, necesita mucha luz indirecta. Si el ambiente es oscuro, sus hojas serán más pequeñas y verdes lisas.

Plantas para purificar el aire de casa | 3. Spathiphyllum: el «Lirio de la Paz» contra el moho

Esta planta es una verdadera joya biológica. No solo es elegante con sus flores blancas persistentes, sino que es capaz de absorber esporas de moho en ambientes húmedos como baños o cocinas con poca ventilación.

Humedad : necesita que su sustrato se mantenga levemente húmedo.

: necesita que su sustrato se mantenga levemente húmedo. Aviso visual: es una planta «dramática»; cuando tiene sed, sus hojas caen por completo, recuperando su porte apenas recibe agua.

Plantas para purificar el aire de casa | 4. Gomero (Ficus elastica): el gigante de hojas lustrosas

Si tenés un rincón amplio y luminoso, el Gomero es la opción ideal. Sus hojas anchas y carnosas actúan como imanes para el polvo en suspensión, ayudando a mantener el aire más limpio de partículas sólidas.

Mantenimiento: es vital limpiar sus hojas con un paño húmedo periódicamente. Esto no solo mejora su aspecto, sino que permite que la planta realice la fotosíntesis de manera eficiente.

Plantas para purificar el aire de casa | 5. Palmera de salón (Chamaedorea elegans): humedad tropical en tu living

En una zona de clima seco, esta palmera de porte pequeño es una bendición. Actúa como un humidificador natural, liberando vapor de agua a través de sus frondas.

Ubicación: odia el sol directo (quema sus hojas) y las corrientes de aire fuerte de los calefactores. Prefiere rincones protegidos y luminosos.

Plantas para purificar el aire de casa | El ABC para que no se te mueran: luz y drenaje

La principal causa de muerte de las plantas de interior no es la falta de cuidado, sino el exceso. Según la Sociedad Argentina de Horticultura, el 80% de los fracasos se debe a la asfixia radicular (pudrición de raíces).