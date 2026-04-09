El truco con sal gruesa que puede cambiar la energía de tu hogar

En los últimos meses, un hábito simple empezó a ganar popularidad en redes sociales y búsquedas online: usar sal gruesa para limpiar la energía del hogar.

Aunque para algunos puede sonar místico, lo cierto es que este truco tiene base en prácticas tradicionales como el Feng Shui y rituales de limpieza energética que se utilizan desde hace siglos.

La idea es sencilla: la sal actúa como un elemento que absorbe energías negativas, ayudando a renovar el ambiente y generar una sensación de mayor bienestar.

Por qué la sal gruesa se usa para limpiar la energía

En distintas culturas, la sal es considerada un elemento purificador. En el Feng Shui, por ejemplo, se cree que tiene la capacidad de absorber cargas negativas y equilibrar los espacios.

Más allá de lo espiritual, también hay un componente real: realizar pequeños rituales en casa puede generar una sensación de control, orden y renovación, lo que impacta directamente en el estado de ánimo.

Cómo hacer el truco de la sal gruesa paso a paso

El procedimiento es simple y no requiere grandes elementos:

Colocar sal gruesa en pequeños recipientes

Ubicarlos en esquinas de la casa o espacios donde sientas “pesadez”

Dejarlos actuar durante 24 a 48 horas

Luego, desechar la sal (sin reutilizarla)

Algunas personas también optan por colocar un recipiente detrás de la puerta de entrada, un punto clave según el Feng Shui.

Dónde colocarla para que funcione mejor

Los lugares más recomendados son:

Entrada del hogar

Esquinas de habitaciones

Dormitorio

Espacios donde hubo discusiones o momentos de estrés

Estos puntos suelen concentrar mayor “carga energética”, según esta creencia.

El error más común (y por qué no funciona)

Uno de los errores más habituales es dejar la sal durante demasiado tiempo o no renovarla.

Si no se cambia, el ritual pierde efectividad, ya que la sal “saturada” deja de cumplir su función simbólica.

Otro error frecuente es no acompañar el proceso con orden y limpieza real. La energía del hogar no cambia solo con el ritual si el entorno sigue desordenado.

Más allá del ritual: por qué realmente puede ayudarte

Aunque no todos creen en la energía, hay algo en lo que coinciden especialistas:

ordenar, limpiar y renovar espacios mejora el bienestar emocional.

El truco con sal gruesa puede funcionar como un disparador de cambio, un momento para frenar, limpiar y reconectar con el hogar.

Una práctica simple que suma bienestar

Más allá de las creencias, este tipo de rituales tienen algo en común: invitan a prestar atención al espacio en el que vivimos.

Y eso, en sí mismo, ya es un cambio.

Porque muchas veces, no es la casa la que necesita limpieza… sino la energía con la que la habitamos.