Flor de luna: la planta trepadora que florece de noche, perfuma y puede cultivarse en maceta

Las plantas trepadoras son especies vegetales que crecen de forma vertical apoyándose en muros, pérgolas, rejas o celosías. Resultan ideales para aprovechar el espacio, aportar sombra, embellecer estructuras y mejorar la calidad del aire. Gracias a su crecimiento ascendente, son una excelente opción tanto para jardines pequeños como para balcones o terrazas. En esta nota, te contamos todo sobre una especie que puede cultivarse en maceta y sorprende por su belleza nocturna.

La flor de luna (Ipomoea alba) es una planta trepadora de encanto singular. Esta enredadera perenne pertenece a la familia Convolvulaceae y es originaria de las regiones tropicales de América, aunque hoy se cultiva en distintas partes del mundo debido a su gran valor ornamental.

Su nombre se debe a una de sus características más llamativas: abre sus grandes flores blancas al caer la noche y se mantiene florecida hasta la llegada del día. Puede alcanzar entre cinco y diez metros de altura, utilizando otras plantas o estructuras como soporte para trepar.

Sus hojas verde oscuro, con una suave forma de corazón, contrastan con sus flores blancas en forma de trompeta, que además son intensamente perfumadas. Durante la noche, estas flores desprenden un aroma dulce para atraer a polinizadores nocturnos, como las polillas. Lejos de ser una molestia, su presencia forma parte del ciclo natural de la planta.

Cuidados de la flor de luna

Según especialistas de Picture This, la flor de luna proviene de ambientes tropicales, por lo que necesita alta humedad y riegos regulares. Prefiere suelos constantemente húmedos, aunque puede tolerar breves períodos de sequía. Para un desarrollo saludable, se recomienda un riego dos veces por semana.

Esta planta prospera mejor en pleno sol, con varias horas de luz directa al día, condición clave para lograr una floración abundante. Sin embargo, también presenta una buena tolerancia a la sombra parcial.

Para quienes elijan cultivarla en maceta, se recomienda un recipiente de al menos 30 centímetros de profundidad y diámetro, aunque cuanto más grande sea, mejor será su crecimiento. Además, es fundamental que la maceta cuente con orificios de drenaje amplios para evitar el estancamiento de agua.

Con información de Diario Uno