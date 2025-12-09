La planta trepadora de rápido crecimiento que ayuda a bajar la temperatura interior de tu casa
Conocida por ser una barrera natural para el calor. Conocé qué cuidados necesita y cómo hacer para que se reproduzca rápido.
Además de sumar belleza al jardín y a la fachada, algunas plantas trepadoras pueden convertirse en aliadas clave para reducir la temperatura dentro del hogar.
Existen muchas especies vegetales que resisten sin problemas la exposición directa al sol y las altas temperaturas. Entre ellas, hay una enredadera que, además de ser fácil de cultivar, ofrece una sombra natural que protege las paredes y contribuye a mantener los ambientes más frescos.
Se trata de la hiedra, una planta trepadora muy conocida que se adhiere con facilidad a distintas superficies, formando una especie de manto verde que actúa como aislante térmico.
Beneficios de la hiedra para el hogar
Esta planta, perteneciente a la familia Araliaceae, cuenta con varias características que la convierten en una excelente opción para exteriores:
–Es perenne, por lo que sus hojas permanecen verdes durante todo el año.
-Tolera tanto el calor extremo como el frío invernal.
–No requiere grandes cuidados y se adapta a distintos tipos de suelo.
-Crece con rapidez y cubre amplias superficies en poco tiempo.
Consideraciones al cultivar una hiedra
Si bien la hiedra es una opción ideal para aportar frescura y sombra, es importante tener en cuenta que, con el tiempo, sus tallos leñosos pueden volverse demasiado robustos, lo que podría afectar estructuras como paredes y cercos si no se la mantiene bajo control.
Por su capacidad de brindar sombra, su resistencia a climas adversos y su fácil mantenimiento, la hiedra es una gran aliada para quienes buscan una solución natural y estética para refrescar el hogar en los días más calurosos.
Hiedra: cuáles son los cuidados básicos:
Aunque la hiedra es conocida por su resistencia, ciertos cuidados pueden optimizar su crecimiento y mantenerla bajo control:
- Luz: Prefiere la luz indirecta brillante, aunque puede crecer en condiciones de sombra o semi-sombra, lo que la hace ideal tanto para exteriores como para interiores.
- Suelo: Se desarrolla mejor en suelos húmedos y bien drenados. No tolera el encharcamiento, pero una vez establecida, soporta periodos de sequía moderados.
- Riego: Durante los meses cálidos, se recomienda regar con mayor frecuencia para mantener el suelo húmedo. En invierno, el riego debe ser más espaciado.
- Temperatura: Es extremadamente resistente a climas fríos y cálidos, e incluso puede sobrevivir a heladas.
La hiedra no solo es una planta decorativa; también contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que ayuda a filtrar ciertos contaminantes. En exteriores, es perfecta para cubrir cercos, brindar privacidad y proteger superficies de la erosión.
Sin embargo, es importante mencionar que sus hojas y bayas son tóxicas si se ingieren, tanto para humanos como para mascotas. Si tienes niños pequeños o animales, es fundamental mantener la planta fuera de su alcance.
