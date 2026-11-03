Las 5 plantas aromáticas que podés poner en tu cocina para perfumarla y ayudar a alejar las moscas

Con la llegada del calor, las moscas comienzan a aparecer con mayor frecuencia en las cocinas, especialmente cuando hay frutas maduras, restos de comida o ventanas abiertas. Aunque existen distintos productos para combatirlas, muchas personas buscan alternativas naturales que también aporten frescura y decoración al hogar.

Una de las opciones más populares consiste en colocar plantas aromáticas cerca de las ventanas, las puertas o sobre la mesada. Algunas contienen compuestos de aroma intenso que se investigan por sus posibles propiedades repelentes.

Sin embargo, hay un detalle importante: tener una planta en maceta no garantiza que las moscas desaparezcan. Su aroma puede resultar agradable para las personas, pero no reemplaza la limpieza ni las barreras físicas para evitar el ingreso de insectos.

Las 5 plantas aromáticas que podés tener en la cocina

1. Albahaca: una de las favoritas para colocar junto a la ventana

La albahaca es una de las plantas más utilizadas en las cocinas por su aroma fresco y sus múltiples usos gastronómicos.

Tradicionalmente se le atribuyen propiedades para ahuyentar moscas y otros insectos, aunque la eficacia de una planta entera como repelente no está demostrada de manera concluyente.

Cómo cuidarla: necesita buena iluminación, temperaturas templadas y riegos regulares sin encharcar la tierra.

Una maceta cerca de una ventana luminosa puede ser una excelente opción para tener hojas frescas siempre disponibles.

2. Menta: aroma intenso y fácil cultivo

La menta se destaca por su perfume fresco y penetrante, que proviene de los aceites esenciales presentes en sus hojas.

Es otra de las especies que suelen mencionarse entre las plantas utilizadas tradicionalmente para desalentar la presencia de algunos insectos.

Además, puede aprovecharse para preparar infusiones, bebidas y distintas recetas.

Cómo cuidarla: prefiere lugares luminosos sin exposición excesiva al sol fuerte y necesita mantener cierta humedad en el sustrato.

Conviene cultivarla en una maceta individual porque sus raíces pueden expandirse rápidamente.

3. Romero: resistente, perfumado y decorativo

El romero es una planta aromática muy apreciada por su resistencia y su perfume característico.

Sus hojas contienen compuestos aromáticos que han sido estudiados por su actividad frente a determinados insectos, aunque eso no significa que una maceta pueda eliminar las moscas de una habitación.

Su principal ventaja es que resulta fácil de mantener y aporta un toque natural a la cocina.

Cómo cuidarlo: necesita varias horas de sol, buena ventilación y riegos moderados.

Es ideal para una ventana soleada, un balcón o un patio cercano a la cocina.

4. Lavanda: flores, perfume y un toque de color

La lavanda combina flores violetas, un aroma característico y un aspecto decorativo que la convierte en una de las plantas preferidas para balcones y patios.

Sus aceites esenciales se han investigado por sus efectos sobre diferentes insectos, pero los resultados obtenidos con extractos concentrados no deben confundirse con los de una planta en maceta.

Cómo cuidarla: necesita abundante luz solar, sustrato con buen drenaje y poca agua.

En general, se desarrolla mejor al aire libre que en una cocina con escasa iluminación.

5. Citronela: una aromática de perfume cítrico

La citronela es conocida por su aroma cítrico y por su utilización en determinados productos repelentes.

Sus compuestos aromáticos forman parte de formulaciones destinadas a ahuyentar insectos, aunque la planta por sí sola no ofrece el mismo efecto.

Puede cultivarse en recipientes amplios y utilizarse para sumar vegetación a patios, terrazas y balcones.

Cómo cuidarla: requiere buena luz, temperaturas cálidas y riegos adecuados, evitando que la tierra permanezca constantemente mojada.

En zonas con heladas fuertes, conviene protegerla durante los meses fríos.

Dónde colocar las plantas aromáticas para aprovecharlas mejor

Para mantener estas especies saludables, lo más importante es elegir una ubicación que responda a sus necesidades.

Las ventanas luminosas, los balcones y los sectores cercanos a las puertas suelen ser buenos lugares, siempre que reciban la cantidad de luz adecuada.

También se pueden combinar varias macetas para crear un pequeño rincón aromático.

No obstante, colocar plantas junto a las aberturas no garantiza que funcionen como una barrera contra las moscas.

El secreto para evitar las moscas en la cocina durante los días de calor

Aunque las plantas aromáticas son una alternativa decorativa y permiten tener ingredientes frescos a mano, la manera más efectiva de reducir la presencia de moscas es eliminar aquello que las atrae.

Algunas medidas sencillas pueden marcar la diferencia:

Guardar las frutas maduras y evitar que permanezcan demasiado tiempo expuestas.

y evitar que permanezcan demasiado tiempo expuestas. Retirar los restos de comida de la mesada y de la mesa.

de la mesada y de la mesa. Mantener los residuos tapados y vaciar el cesto con frecuencia.

y vaciar el cesto con frecuencia. Limpiar las superficies donde puedan quedar restos de alimentos o líquidos.

donde puedan quedar restos de alimentos o líquidos. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas para impedir el ingreso de insectos.

De esta manera, las plantas aromáticas pueden sumar perfume, color y frescura a la cocina, mientras que la higiene y la prevención ayudan a mantener las moscas fuera de casa.