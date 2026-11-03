Los Caligaris, Abel Pintos y Ulises Bueno llegan a El Bolsón para la Fiesta del Lúpulo 2027: fechas y grilla completa

Los Caligaris, Abel Pintos y Ulises Bueno llegan a El Bolsón para la Fiesta del Lúpulo 2027.

El Bolsón presentó oficialmente la 49° edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, el tradicional evento que reúne a miles de visitantes en la Comarca Andina. Durante el anuncio, el intendente Bruno Pogliano confirmó las fechas y reveló los artistas principales que encabezarán la grilla musical.

Fechas y grilla de la Fiesta del Lúpulo 2027

Si bien ya se había adelantado la realización de la Fiesta del Lúpulo, este martes Pogliano anunció de manera oficial que del 18 al 21 de febrero del próximo año, El Bolsón ofrecerá a vecinos y visitantes una agenda repleta de actividades.

El anuncio incluyó también la confirmación de la grilla principal. Al respecto, el intendente adelantó que entre los shows destacados estarán Los Caligaris, Abel Pintos, Ulises Bueno y Los Charros de Lumaco.

Durante la presentación, el intendente destacó el valor de la celebración para la identidad local y el reconocimiento a los pioneros de la producción lupulera: «La Fiesta Nacional del Lúpulo tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros orígenes y con los pioneros».

Tal como se mencionó, el festival se realizará durante cuatro noches que se ordenarán de la siguiente manera:

El jueves 18, Los Charros de Lumaco

El viernes 19, Los Caligaris

El sábado 20, Ulises Bueno

El domingo 21, Abel Pintos

Desde la organización remarcaron que la celebración mantendrá su entrada libre y gratuita. Además indicaron que contará con el tradicional patio gastronómico y cervecero.