Neuquén amplía a 2.000 hectáreas su Parque Industrial y reabre la inscripción para empresas locales

El intendente Mariano Gaido anunció que el Parque Industrial Capital crecerá a 2.000 hectáreas y que solo podrán instalarse empresas neuquinas. (Foto: Emiliano Ortíz)

La Municipalidad de Neuquén ampliará a 2.000 hectáreas el Parque Industrial Capital (PIC) y abrió una nueva convocatoria para las empresas neuquinas que quieran instalarse en el predio. Lo anunciaron el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, en un encuentro con representantes del sector privado.

La inscripción estaba prevista para el 2 de febrero y se adelantó al 3 de noviembre para que ninguna firma quede afuera. El llamado anterior había reunido 606 empresas preinscriptas, pero algunas no pudieron completar el trámite.

“Este parque industrial es la gran oportunidad y la decisión más importante que hemos tomado en la gestión”, afirmó Gaido. Y agregó: “Vaca Muerta tiene que ser primero de los neuquinos y, cuando hablamos de los neuquinos, tienen que ser de las empresas neuquinas”.

El intendente remarcó que el parque es exclusivo para firmas locales. “Las empresas neuquinas son las únicas que están posibilitadas de entrar al parque”, sostuvo.

Parque Industrial de Neuquén: cuánto cuestan los lotes y qué condiciones deben cumplir las empresas

Los lotes tendrán un valor promocional de 20 dólares por metro cuadrado, contra una referencia de 123 dólares fijada por el Tribunal de Tasaciones. A cambio, cada empresa debe presentar un proyecto de desarrollo: “Nosotros no queremos un parque con especulación inmobiliaria”, advirtió Gaido.

El predio está sobre la Ruta Provincial 67 y tendrá infraestructura pensada para la actividad logística y productiva. Las obras ya fueron licitadas y comenzaron, según el intendente, “sin endeudamiento, sin crédito, con fondos propios”.

Las propuestas de empresas nacionales e internacionales se evaluarán con FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén) y la cámara empresaria. La condición, precisó Gaido, es que esas firmas “le sirvan a todo el parque industrial” y trabajen con las locales.

De 1.000 a 2.000 hectáreas: el municipio proyecta más de 25.000 empleos en el Parque Industrial

Pasqualini recordó que el proyecto original era de 1.000 hectáreas, pero que por la demanda “hoy estamos pensando en un parque industrial de 2.000 hectáreas”. Para la funcionaria, la ampliación “pone en evidencia el crecimiento de nuestra ciudad”.

El municipio proyectaba 25.000 puestos de trabajo y la cifra podría crecer con la ampliación. “Hablamos de 25.000 oportunidades”, dijo Pasqualini, que destacó el impacto en los jóvenes que buscan su primer empleo.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, ante los empresarios: el municipio proyecta 25.000 puestos de trabajo en el nuevo polo productivo. (Foto: Emiliano Ortíz)

El portal de empleo municipal ya tiene habilitado un botón del Parque Industrial y en las primeras horas sumó 600 postulaciones. Cuando terminen las inscripciones, el municipio relevará los perfiles que necesitan las empresas para “comenzar a capacitar a las personas para que, cuando aparezca la demanda, ya estén formadas”.

En el predio habrá empresas metalmecánicas, tecnológicas y comerciales. Algunas podrían empezar a construir sus galpones en diciembre.

Obras en el Parque Industrial Capital: reubican el Parque Solar y cambian el tamaño de los lotes

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la demanda obligó a ajustar el proyecto. El Parque Solar se reubicará para liberar tierras y los lotes se reconfigurarán, porque muchas empresas que se anotaron con el mínimo necesitaban menos superficie: “Les quedaba grande”, resumió.

El 10 de noviembre se firmará el contrato para el amojonamiento de los lotes, la delimitación de calles, los niveles y el estudio de los cruces del descenso norte y sur. El 12 de noviembre se abrirán los sobres para el Sector 4, cuyo contrato se firmaría unos 15 días después.

Avanzan la pavimentación de la calle de acceso, la apertura de la traza y los accesos a los sectores 1, 2, 3 y 4. El portal principal se frenó por un cambio de diseño acordado con las empresas.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, presentó el master plan del Parque Industrial Capital, con áreas industriales, comerciales, comunes y recreativas. (Foto: Emiliano Ortíz)

Toda la infraestructura será subterránea: agua potable, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, fibra óptica y desagües pluviales bajo la calzada. Cada sector tendrá acceso independiente, control de ingreso, cámaras de monitoreo (CCTV), estacionamientos y playas de maniobras para vehículos pesados.

Cómo inscribirse en el Parque Industrial de Neuquén y qué beneficios da Invierta Capital

La nueva inscripción online durará entre 60 y 90 días, según el coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi. Se hace desde la página de la Municipalidad, con el botón naranja del área industrial y la sección para empresas neuquinas, y al completar la documentación se recibe un certificado por correo electrónico.

Las empresas deben cumplir al menos uno de tres requisitos: domicilio legal en la provincia, licencia comercial de más de 20 años en la ciudad o inscripción formal como empresa neuquina. “Vamos a darle mucho plazo para que lo puedan hacer”, aseguró Contardi.

El esquema Invierta Capital, aprobado por el Concejo Deliberante, exime durante un año de la tasa por propiedad de inmueble, derecho de edificación y mensura, el plazo para presentar la propuesta de inversión tras recibir el boleto. Durante los cuatro años previstos para construir no se pagarán las tasas por inspección de baldíos ni iluminación, y con la obra aprobada habrá diez años de exención de la licencia comercial.

A eso se suman los incentivos de la ley provincial Invierta Neuquén, a la que el municipio adhirió. “Esto no es una propuesta, ya es una realidad”, afirmó Contardi.

Quiénes se anotaron en la primera etapa del Parque Industrial

La primera fase, iniciada el 27 de julio, recibió 1.374 solicitudes y terminó con 606 firmas preinscriptas. Cerca del 60% (343 empresas) quiere ampliar sus sucursales y el 29,2% planea relocalizarse desde zonas como Confluencia o Valentina, lo que ayudará a descomprimir el tránsito.

Casi un 9% son empresas de comercio y distribución, y el resto incluye pymes metalúrgicas, manufactureras, servicios corporativos, tecnología y obras civiles. También hay proyectos de hoteles, restaurantes y colegios privados para las familias que trabajarán en el predio.

Los primeros boletos se entregarían antes de fin de año y las construcciones privadas arrancarían a principios del próximo. “Esto ya tiene el porte, la envergadura de una nueva ciudad en el norte”, evaluó Contardi, que ya atendió a 1.200 inversores.

“Hay que apostar por lo neuquino”: la mirada de las pymes de ACIPAN

Marcela Pérez, socia gerente de TRANSER SRL e integrante de ACIPAN, habló en nombre del sector privado. “Sabemos lo difícil que es sostener una PyME en este país”, dijo, y definió al parque como “el lugar donde una PyME puede dejar de alquilar y tener su propio galpón”.

La empresaria destacó que permitirá crecer “con menos presión tributaria” y sumar mano de obra neuquina calificada. “Queremos crecer de la mano de las grandes inversiones, no ir detrás de ellas”, sostuvo.

Por último, llamó a apostar por el desarrollo local. “Hay que animarse, invertir y apostar por lo nuestro”, cerró.