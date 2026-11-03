Imputaron a los hermanos acusados de matar a balazos un motociclista en Cutral Co

Imputaron a los hermanos que dispararon y mataron a un motociclista en Cutral Co

La investigación por el ataque a balazos ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en Cutral Co, que dejó como saldo la muerte de un hombre dio un paso significativo en las últimas horas. En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, el asistente letrado Matías Alonso formuló cargos contra dos hermanos, identificados como Kevin Hernán Kessel y Roberto Carlos Kessel, acusados por el homicidio de Paolo Andrés Rivera (44) y las lesiones graves producidas a una mujer que lo acompañaba.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo cerca de las 15:15, cuando Rivera y la mujer circulaban a bordo de una motocicleta por la calle 13 de Diciembre. En ese trayecto fueron interceptados por un Volkswagen Gol Trend blanco —con capot negro y portaequipaje— guiado por Kevin Hernán Kessel, mientras que Roberto Carlos Kessel se desplazaba como acompañante.

Al alcanzar la intersección con la calle Río Limay, el automóvil se colocó a la par de la moto. En ese momento, el acompañante comenzó a insultar a Rivera y, de inmediato, efectúo múltiples disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra ambas víctimas, para luego darse a la fuga.

Ataque letal y secuelas

A raíz de los disparos, Rivera de 44 años recibió cinco impactos de proyectil en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Complejidad VI, donde ingresó en estado crítico y falleció a las 15:45 debido a un shock hemorrágico masivo seguido de un paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, la mujer que viajaba con la víctima fatal sufrió dos heridas de bala en la mano derecha con compromiso óseo, por lo que requirió intervención quirúrgica.

Las tareas de investigación permitieron vincular el vehículo utilizado en el hecho con uno de los imputados, logrando su localización en una vivienda ubicada en el barrio Peñi Trapún.

Calificación legal y medida cautelar

El asistente letrado Alonso atribuyó a ambos hermanos los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (en perjuicio de Rivera) y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego (en perjuicio de la mujer), asignados en concurso real y bajo la figura de coautores materiales.

En la misma jornada, el asistente letrado Nicolás Mellado solicitó una prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, argumentando la existencia de riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.

Finalmente, el juez de garantías Ignacio Pombo dio por acreditado el riesgo de entorpecimiento y dictó la prisión preventiva para los dos acusados por un plazo inicial de 15 días, período durante el cual se evaluará la continuidad de la medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.