Río Negro licitará el jueves las primeras obras de emergencia de las rutas 22 y 151 por $10.719 millones: qué tramos intervendrá

Río Negro ya tiene fecha para avanzar con las primeras obras de recuperación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151. Este jueves 5 de noviembre se realizarán las cuatro licitaciones de emergencia que comprenden distintos sectores de ambas trazas, con un presupuesto oficial conjunto de $10.718 millones (unos US$ 6,85 millones).

El anuncio fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, quien explicó que se trata de tres intervenciones sobre la Ruta 22 y una sobre la Ruta 151. Son trabajos considerados prioritarios por el estado de deterioro de las calzadas y los riesgos que representan para quienes circulan por esos corredores.

«Son los sectores donde hoy es un peligro transitar, la idea de esta primera etapa de lo que queremos hacer es poner la ruta en condiciones de transitabilidad», señaló el funcionario. Además, anticipó que la intención es comenzar con las tareas durante la segunda quincena de noviembre. Cada obra tendrá un plazo de ejecución de 120 días.

El presupuesto oficial de las cuatro licitaciones alcanza los $10.718.576.796, con un esquema de financiamiento compartido entre la empresa Oldelval y el Gobierno provincial. De acuerdo con los montos establecidos, Oldelval aportará $7.168 millones (unos US$ 4,58 millones), mientras que Río Negro cubrirá los $3.550 millones restantes (unos US$ 2,27 millones).

La licitación se realizará pocos días después de que la Provincia formalizara con Nación la toma de posesión parcial de más de 337 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. El acuerdo, firmado el 29 de octubre en la sede de Vialidad Nacional, habilitó a Río Negro a asumir la operación y el mantenimiento de esos sectores.

Cuáles son los cuatro tramos de las rutas 22 y 151 que licitará Río Negro y cuánto invertirá Río Negro en cada uno

El paquete de emergencia contempla trabajos de fresado, bacheo superficial y profundo, colocación de carpetas asfálticas, construcción de terraplenes y reparación de banquinas. Las intervenciones se distribuirán entre el Valle Medio y el Alto Valle.

El ministro afirmó que la Emergencia Vial Provincial, establecida por la Ley 5882, resultó fundamental para acelerar las reparaciones ya que habilita a Vialidad Rionegrina a realizar contrataciones directas de obras, servicios y materiales por razones de urgencia. «Estamos cumpliendo con los plazos que prometimos», afirmó.

1. Ruta 22: puente sobre el río Colorado–Choele Choel

La primera obra comprende el sector entre los kilómetros 887,5 y 995, en el tramo que conecta Río Colorado con Choele Choel. Los trabajos incluyen fresado, colocación de carpetas asfálticas, bacheo superficial, construcción de terraplenes y reparación de banquinas.

El presupuesto oficial es de $1.660 millones (US$ 1,06 millones al tipo de cambio oficial).

2. Ruta 22: Choele Choel–Chichinales

La segunda intervención abarca desde el kilómetro 997,4 hasta el 1.111,1. Comprende sectores de Choele Choel, Chimpay, Chelforó y Chichinales.

Se realizarán tareas de fresado y bacheos superficiales y profundos, con prioridad en el tramo comprendido entre Chimpay y Chelforó. La inversión prevista es de $3.360 millones (US$ 2,15 millones)

3. Ruta 22: colectoras de Puente 83, entre Fernández Oro y Cipolletti

La tercera licitación comprende aproximadamente 14 kilómetros, entre el kilómetro 1.202 y el 1.216, en el sector que conecta Fernández Oro con el Parque Industrial y Cipolletti. Se trata de uno de los tramos que quedaron liberados para la intervención provincial tras resolverse la situación contractual de la UTE conformada por CPC y CN Sapag.

Si bien se licita todo el tramo para poder realizar futuras intervenciones, en esta primera etapa de emergencia, los trabajos se concentrarán en las dos colectoras de Puente 83, que tienen una extensión cercana a los 400 metros cada una.

Así lo confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, quien aclaró que la Provincia licitará esas intervenciones mientras evalúa las alternativas técnicas para avanzar posteriormente con los trabajos pendientes en el sector.

El presupuesto oficial asignado a esta intervención es de $2.391 millones (US$ 1,53 millones)

4. Ruta 151: yacimiento Medanito–límite con La Pampa

La cuarta obra se realizará sobre la Ruta Nacional 151, entre los kilómetros 109 y 150, en el sector que conecta la zona del yacimiento Medanito con el límite provincial.

Las tareas contemplan fresado, colocación de carpetas asfálticas, bacheo, construcción de terraplenes y reparación de banquinas. La inversión prevista es de $3.306 millones (US$ 3.306 millones)

Puente 83 y los próximos pasos para recuperar las rutas

Uno de los sectores más críticos de la Ruta 22 en el Alto Valle es Puente 83, entre Cipolletti y Fernández Oro. La transformación del corredor en autovía quedó inconclusa, con un avance cercano al 80%. Entre los trabajos pendientes se encuentran unos 300 metros del puente propiamente dicho y otros 400 metros de los carriles centrales.

La licitación de emergencia que se realizará este jueves contempla la pavimentación de las dos colectoras, de aproximadamente 400 metros cada una. Esta intervención no implica la habilitación de los cuatro carriles centrales que ya fueron construidos. Para eso, la Provincia debe resolver un problema técnico y de diseño vinculado con la conectividad de los barrios ubicados a ambos lados de la ruta.

El Puente 83 se encuentra entre Cipolletti y Fernández Oro. Foto: Flor Salto.

«No se pueden habilitar los cuatro carriles del centro precisamente porque hay barrios de los dos lados y los dejamos sin acceso», explicó anteriormente el gobernador Alberto Weretilneck a este medio. La apertura de la autovía requiere definir cómo se mantendrán esas conexiones y resolver también la circulación en el acceso a la Isla Jordán, uno de los puntos de mayor complejidad.

Entre las alternativas que analizaba la Provincia figuraba ensanchar las colectoras y convertirlas en vías de doble mano, para facilitar los desplazamientos entre los sectores residenciales y reducir la dependencia de los cruces actuales. Mientras tanto, Echarren confirmó que el Gobierno avanzará con las obras de emergencia y evaluará las soluciones técnicas para completar posteriormente la transformación de ese tramo.

Los tramos que todavía falta transferir: 37 kilómetros de la Ruta 151 y la rotonda de Choele Choel

En paralelo, Río Negro trabaja para asumir otros dos contratos que todavía dependen de acuerdos con Vialidad Nacional. Uno corresponde a la repavimentación de la Ruta 151, entre Cipolletti y Medanito, y el otro a la rotonda de Choele Choel.

Según explicó el ministro, el intercambio de documentación técnica está avanzado, aunque todavía deben cerrarse los montos con las empresas. Una vez definidos, se firmará un acuerdo tripartito entre Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y las contratistas. Ese instrumento funcionará como un nuevo contrato de obra bajo la órbita provincial.

La segunda etapa: las obras estratégicas para la Ruta 22 y 151

La siguiente etapa será la de las intervenciones estratégicas, para las cuales el Gobierno prepara los proyectos técnicos que presentará ante Fonplata en busca de financiamiento. Entre los sectores que se analizan aparecen una obra complementaria en Puente 83, el puente ferroviario entre Cipolletti y Neuquén, y otros puntos críticos de las rutas 22 y 151.