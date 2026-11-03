Incendio de grandes proporciones destruyó un galpón de empaque en Cinco Saltos: qué habría originado el fuego

Un incendio de grandes dimensiones afectó un establecimiento frutícola de la zona rural de Cinco Saltos, donde las llamas se propagaron desde una alameda hacia un sector de acopio de bines y uno de los galpones. El fuego comenzó este lunes alrededor de las 17.

Según la información que recibió Diario RÍO NEGRO, el fuego se habría iniciado cuando personas que circulaban por el sector prendieron fuego una alameda donde se había acumulado pelusa de álamos. Las llamas avanzaron rápidamente hacia los pastizales y luego alcanzaron los bines. Este martes los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

Cómo avanzó el incendio en Cinco Saltos y qué sectores fueron afectados

El siniestro ocurrió en la chacra de la familia Rubio, ubicada cerca de la Ruta Nacional 151. La primera dotación de Bomberos que llegó al establecimiento constató que el incendio ya se había extendido hacia el área de almacenamiento de materiales.

La importante carga de fuego generó radiación térmica hacia el interior de uno de los galpones. Allí había grandes cantidades de «jaulas para fruta, cartones, separadores de papel, nylon, maquinarias y herramientas», elementos que favorecieron la propagación.

El incendio visto desde la chacra lindante. Fotos: Alejandro N. Marcelo Villa (Facebook).

Los equipos de emergencia lograron evitar que las llamas alcanzaran otro galpón, donde había maquinarias. Ese sector no resultó afectado por el incendio, de acuerdo con el reporte brindado a este medio.

El operativo contó con la participación de cuatro dotaciones de Bomberos de Cinco Saltos, una de Cipolletti y tres de Centenario. También interviene personal policial, con recambios de efectivos y bomberos para sostener las tareas.

De acuerdo con la información difundida, la llegada de la lluvia durante la noche colaboró con la disminución de las llamas en algunos sectores. Sin embargo, el fuego continuaba activo en el interior del galpón debido a la cantidad de materiales combustibles almacenados.

El incendio en la chacra Rubio continúa con tareas de enfriamiento e investigación

Este martes, los equipos seguían trabajando en el establecimiento con recambio de personal. El incendio estaría contenido, aunque todavía se realizan tareas para controlar posibles focos y completar la extinción.

Además, se llevarán adelante pericias para determinar cómo comenzó el fuego. La principal hipótesis mencionada hasta el momento apunta a la quema de la pelusa acumulada en la alameda, que habría facilitado el avance de las llamas hacia los pastizales y las instalaciones.