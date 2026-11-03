La Universidad del Comahue registró casi mil inscripciones en 48 horas: qué carreras hay y cómo anotarse
La institución afirmó que toda la información de ingreso, requisitos y las propuestas académicas se encuentran disponible en su página oficial. Los interesados pueden acceder directamente a través de la sección de ingreso 2027.
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) registró un total de 920 inscriptos en menos de 48 horas desde el lanzamiento de la primera etapa de matriculación online, la cual inició el pasado 1 de noviembre. Este número inicial refleja una gran convocatoria para la amplia oferta académica que la institución pone a disposición de la comunidad a través de sus más de 80 carreras.
Desde la Secretaría Académica señalaron que, si bien los plazos de cierre varían según cada facultad con periodos que se extienden entre noviembre y diciembre, e incluso hasta febrero de 2027, las expectativas institucionales apuntan a igualar o superar la marca del año anterior, que cerró con aproximadamente 10.000 postulantes.
El contexto que atraviesa el ámbito universitario y las expectativas para 2027
El secretario académico, Marcelo Loaiza, destacó el persistente interés de los jóvenes por acceder a la educación superior pública a pesar de las complejas condiciones económicas actuales. En sus declaraciones a radio Universidad CALF, el funcionario advirtió que las universidades nacionales atraviesan un momento crítico en términos de supervivencia, marcado fuertemente por un marcado ahogo presupuestario que condiciona su normal funcionamiento cotidiano.
La propuesta educativa de la UNCo se distribuye estratégicamente en 17 unidades académicas localizadas en las provincias de Río Negro y Neuquén. Las autoridades universitarias expresaron su profunda preocupación por las dificultades socioeconómicas que afectan directamente a los estudiantes.
Un indicador revelador de esta situación es el crecimiento exponencial del alumnado que se encuentra en la necesidad de trabajar mientras cursa sus estudios: mientras que en el año 2014 este sector representaba el 26% de la población estudiantil, la cifra trepó hasta alcanzar el 43% en 2025.
Cómo inscribirse en las carreras de la Universidad Nacional del Comahue para 2027
El proceso de inscripción para el ciclo lectivo se realiza de manera totalmente digital a través de internet, lo que facilita el acceso para los aspirantes de toda la región. Los interesados deben ingresar al portal oficial de ingreso de la institución para consultar la oferta académica disponible, la cual supera las 80 carreras distribuidas en las distintas unidades académicas.
Los plazos de postulación varían según la unidad académica elegida dentro de las provincias de Río Negro y Neuquén. Mientras que la mayoría de las facultades recibe inscripciones durante los meses de noviembre y diciembre, algunas dependencias habilitan períodos adicionales de registro durante febrero.
Es fundamental revisar con atención los requisitos particulares y la documentación obligatoria que exige cada facultad o escuela antes de iniciar el trámite online.
Para completar el trámite con éxito, los postulantes deben registrarse en la plataforma web oficial, completar el formulario con sus datos personales y adjuntar la documentación requerida en formato digital.
Sitio web de ingreso: https://ingreso.uncoma.edu.ar/
Listado de carreras de la Universidad del Comahue
- Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural (3 años) – Ciencias Sociales
- Ingeniería en Agrimensura (5 años) – Geología
- Ingeniería en Recursos Naturales (5 años) – Ciencias Naturales
- Profesorado en Ciencias de la Educación (5 años) – Ciencias de la Educación
- Tecnicatura en Control e Higiene de Los Alimentos (3 años) – Ciencias Naturales y Aplicadas
- Licenciatura en Tecnología de Los Alimentos (5 años) – Ciencias Naturales y Aplicadas
- Licenciatura en Administración Pública (5 años) – Administración
- Profesorado Universitario de Ciencia Política (5 años) – Ciencias Sociales
- Licenciatura en Arte y Sociedad (2 años) – Humanidades
- Ingeniería en Petróleo (5 años) – Ingeniería
- Ingeniería Electrónica (5 años) – Ingeniería
- Ingeniería Eléctrica (5 años) – Ingeniería
- Ingeniería Civil (5 años) – Ingeniería
- Guía Universitario en Turismo (3 años) – Turismo
- Contador Público Nacional (5 años) – Ciencias Económicas
- Ciclo General en Ciencias Económicas (2 años) – Ciencias Económicas, Convenio Interuniversitario
- Abogacía (5 años) – Derecho
- Licenciatura en Nutrición – Ciclo de Complementación Curricular (5 años) – Ciencias de la Salud
- Medicina (Más de 5 años) – Ciencias de la Salud
- Psicología (5 años) – Ciencias de la Salud
- Ingeniería Agronómica (Más de 5 años) – Ciencias Agrarias
- Profesorado en Ciencias Agropecuarias (5 años) – Ciencias Agrarias
- Licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias (5 años) – Ciencias Agrarias
- Tecnicatura Universitaria Forestal (3 años) – Ciencias Agrarias
- Licenciatura en Sociología (5 años) – Ciencias Sociales, Humanidades
- Licenciatura en Servicio Social (5 años) – Ciencias Sociales
- Licenciatura en Psicopedagogía (5 años) – Psicología
- Licenciatura en Matemática (5 años) – Matemática
- Licenciatura en Letras (5 años) – Humanidades
- Licenciatura en Historia (5 años) – Humanidades
- Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo (4to y 5to Ciclo) (2 años) – Ingeniería
- Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos (Ciclo de Licenciatura) (2 años) – Administración, Ciencias Económicas
- Licenciatura en Gerenciamiento Gastronómico (4 años) – Ciencias Económicas
- Licenciatura en Geografía (5 años) – Humanidades
- Licenciatura en Filosofía (5 años) – Humanidades
- Licenciatura en Enfermería (5 años) – Ciencias de la Salud
- Licenciatura en Comunicación Social (4 años) – Comunicación Social
- Licenciatura en Ciencias Biológicas (5 años) – Ciencias Biológicas
- Licenciatura en Ciencia Política (5 años) – Humanidades
- Licenciatura en Biología Marina (5 años) – Ciencias Marinas
- Licenciatura en Administración Pública (4 años) – Ciencias Económicas
- Licenciatura en Administración (5 años) – Ciencias Económicas
- Ingeniería Química (5 años) – Ingeniería
- Ingeniería Mecánica (5 años) – Ingeniería
- Profesorado en Física (4.5 años) – Ciencias de la Educación, Pedagogía
- Profesorado de Historia (5 años) – Humanidades, Pedagogía
- Profesorado en Geografía (4 años) – Ciencias de la Educación, Humanidades
- Profesorado en Filosofía (5 años) – Ciencias de la Educación, Humanidades
- Profesorado en Ciencias Económicas (4 años) – Ciencias Económicas, Pedagogía
- Profesorado Universitario en Matemática (4 años) – Ciencias de la Educación, Matemática
- Profesorado en Comunicación Social (4 años) – Comunicación Social
- Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (2 años) – Ciencias Agrarias
- Traductorado Público en Idioma Inglés (5 años) – Idiomas
- Técnico Universitario en Acuicultura (3 años) – Ciencias Biológicas
- Tecnicatura Universitaria en Topografía (3 años) – Ingeniería
- Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes (3 años) – Ciencias Agrarias
- Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web (2.5 años) – Informática
- Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura (2.5 años) – Ciencias Marinas
- Tecnicatura en Plantas y Análisis de Menas (3 años) – Geología
- Tecnicatura en Planificación Ambiental (2.5 años) – Ciencias Ambientales
- Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos (2.5 años) – Turismo
- Tecnicatura Auxiliar Universitario en Nutrición (3 años) – Ciencias de la Salud
- Licenciatura en Turismo (5 años) – Turismo
- Licenciatura en Tecnología Minera (5 años) – Geología
- Licenciatura en Ciencias Geológicas (5 años) – Geología
- Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental (5 años) – Ciencias Ambientales
- Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo (3 años) – Ingeniería
- Tecnicatura Universitaria en Administración Pública (3 años) – Administración, Ciencias Económicas
- Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre (2.5 años) – Informática
- Licenciatura en Economía (5 años) – Ciencias Económicas
- Licenciatura en Ciencias de la Educación (5 años) – Ciencias de la Educación
- Licenciatura en Sistemas de Información (5 años) – Informática
- Licenciatura en Ciencias de la Computación (5 años) – Informática
- Profesorado Universitario de Enseñanza en Educación Primaria (4 años) – Ciencias de la Educación, Pedagogía
- Profesorado en Química (4 años) – Ciencias de la Educación, Pedagogía
- Profesorado en Letras (4 años) – Humanidades, Pedagogía
- Profesorado en Lengua y Comunicación Oral y Escrita (4 años) – Ciencias Sociales, Pedagogía
- Profesorado en Informática (4 años) – Ciencias de la Educación, Informática
- Profesorado en Nivel Inicial (3 años) – Ciencias de la Educación, Pedagogía
- Profesorado en Psicopedagogía (5 años) – Ciencias de la Educación, Pedagogía
- Profesorado en Inglés (5 años) – Idiomas
- Profesorado en Educación Física (4 años) – Turismo
- Profesorado en Ciencias Biológicas (4 años) – Ciencias Biológicas
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