La Universidad del Comahue registró casi mil inscripciones en 48 horas: qué carreras hay y cómo anotarse

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) registró un total de 920 inscriptos en menos de 48 horas desde el lanzamiento de la primera etapa de matriculación online, la cual inició el pasado 1 de noviembre. Este número inicial refleja una gran convocatoria para la amplia oferta académica que la institución pone a disposición de la comunidad a través de sus más de 80 carreras.

Desde la Secretaría Académica señalaron que, si bien los plazos de cierre varían según cada facultad con periodos que se extienden entre noviembre y diciembre, e incluso hasta febrero de 2027, las expectativas institucionales apuntan a igualar o superar la marca del año anterior, que cerró con aproximadamente 10.000 postulantes.

El contexto que atraviesa el ámbito universitario y las expectativas para 2027

El secretario académico, Marcelo Loaiza, destacó el persistente interés de los jóvenes por acceder a la educación superior pública a pesar de las complejas condiciones económicas actuales. En sus declaraciones a radio Universidad CALF, el funcionario advirtió que las universidades nacionales atraviesan un momento crítico en términos de supervivencia, marcado fuertemente por un marcado ahogo presupuestario que condiciona su normal funcionamiento cotidiano.

La propuesta educativa de la UNCo se distribuye estratégicamente en 17 unidades académicas localizadas en las provincias de Río Negro y Neuquén. Las autoridades universitarias expresaron su profunda preocupación por las dificultades socioeconómicas que afectan directamente a los estudiantes.

Iniciaron las inscripciones para el próximo año en la UNCo. (FOTO: Archivo

Un indicador revelador de esta situación es el crecimiento exponencial del alumnado que se encuentra en la necesidad de trabajar mientras cursa sus estudios: mientras que en el año 2014 este sector representaba el 26% de la población estudiantil, la cifra trepó hasta alcanzar el 43% en 2025.

Cómo inscribirse en las carreras de la Universidad Nacional del Comahue para 2027

El proceso de inscripción para el ciclo lectivo se realiza de manera totalmente digital a través de internet, lo que facilita el acceso para los aspirantes de toda la región. Los interesados deben ingresar al portal oficial de ingreso de la institución para consultar la oferta académica disponible, la cual supera las 80 carreras distribuidas en las distintas unidades académicas.

Los plazos de postulación varían según la unidad académica elegida dentro de las provincias de Río Negro y Neuquén. Mientras que la mayoría de las facultades recibe inscripciones durante los meses de noviembre y diciembre, algunas dependencias habilitan períodos adicionales de registro durante febrero.

Es fundamental revisar con atención los requisitos particulares y la documentación obligatoria que exige cada facultad o escuela antes de iniciar el trámite online.

Para completar el trámite con éxito, los postulantes deben registrarse en la plataforma web oficial, completar el formulario con sus datos personales y adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Sitio web de ingreso: https://ingreso.uncoma.edu.ar/

Listado de carreras de la Universidad del Comahue