Elecciones 2027: votan la enmienda el jueves en el Deliberante de Neuquén

El Deliberante sesiona el jueves y pondrá a votación la enmienda para llamar a elecciones con 20 representantes y congelar en ese número la cantidad de concejales en la ciudad de Neuquén. El MPN pedirá que los dos proyectos unificados, se voten de modo exprés, sobre tablas.

Así lo confirmó al diario «Río Negro» la presidenta de la comisión de Legislación Victoria Fernández (MPN). La concejala, a su vez vicepresidenta del cuerpo, detalló que el lunes los dos despachos relacionados con las elecciones municipales 2027, se unificaron.

Actualmente el cuerpo tiene 18 concejales y concejalas. El primer expediente vinculado a las elecciones municipales del año entrante es del MPN, en conjunto con los bloques aliados de Confluencia Neuquina y Juntos por la Vida: se pidió al Ejecutivo que convoque a elecciones y lo haga por 20 bancas, debido a que es el número que corresponde según el censo 2022.

Y en la misma sesión especial ingresó el proyecto del intendente Mariano Gaido para que se ponga tope en 20 la representación política en el Concejo, con convocatoria a referéndum popular para aplicar la modificación de la Carta Orgánica de la ciudad (COM), con ése techo.

«El número de concejales que tenemos en Neuquén, garantiza el pluralismo» Victoria Fernández, presidenta de la comisión de Legislación en el Concejo y vicepresidenta del Deliberante.

Según describió, respaldaron el congelamiento y el llamado a la enmienda los bloques del MPN, Confluencia Neuquina, Comunidad y Fuerza Libertaria. Mañana en la reunión política de todos los presidentes de bloques, se pedirá que el tratamiento sea sobre tablas.

Se acepta o rechaza el llamado a elecciones 2027 y el tope

«Establecimos en el primer artículo (del despacho) que tienen que ser 20 los concejales como lo manda la COM y en el resto de los artículos, se estableció el proyecto de enmienda para la modificar la Carta Orgánica», dijo Fernández.

Agregó que «se estableció que tenemos que terminar este año que no es electoral, con estas definiciones previas» a que inicie el 2027. Planteó que «para dar previsibilidad a los actores del proceso, los cambios electorales se hacen en años previos».

En la comisión se analizó el proyecto del PRO, que está de acuerdo con la enmienda, pero plantea que se incluya en los cambios, la eliminación de la Defensoría del Pueblo de Neuquén. «Nosotros entendemos que no es viable unir las dos cuestiones, una cosa es ajuste en un artículo para determinar el número de concejales que no provoca ningún cambio estructural, y otra la eliminación de un organismo y un organismo de control», sostuvo.

Sobre la aprobación de la enmienda el jueves, Fernández explicó que pedirán mañana el tratamiento sobre tablas porque creen tener la posición mayoritaria de 12 votos para abordar el techo de concejales. «Se necesita una mayoría agravada de 12 votos y entendemos que vamos a poder construir esos acuerdos: es una propuesta y la que va a definir es la comunidad en el referéndum que definirá si el número de concejales sigue acompañando el crecimiento poblacional o queda congelado en 20″, dijo.

Agregó que es posible que se lleve a cabo una aprobación en general y luego en particular sobre el despacho que contiene la enmienda. «Creemos que es necesario hacer este ajuste por el crecimiento que tiene la ciudad. El cambio fundamental se dio el 2021 cuando se implementó la renovación total de mandatos en las bancas cada 4 años, eso fue lo que causó impacto en la representatividad de la ciudad: hoy tenemos 12 bloques por el sistema D´Hont, el umbral efectivo que necesita cada fuerza no cambió, de tres por ciento de votos válidos» para acceder a una banca, explicó.