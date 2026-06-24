Los chefs coinciden: el truco para preparar una tortilla de choclo bien dorada y cremosa

Cuando el choclo está en temporada, una de las formas más prácticas y sabrosas de incorporarlo a la mesa es a través de una tortilla. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite resaltar el sabor natural del maíz fresco y es una alternativa ideal para un almuerzo liviano o una cena.

Además de su versatilidad, el choclo aporta fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el magnesio y el fósforo. La tortilla puede prepararse sola o incorporar queso, cebolla de verdeo, morrones o distintas hierbas aromáticas para sumar sabor.

Ingredientes

6 choclos frescos

1 cebolla grande

4 huevos

100 gramos de queso fresco o mozzarella (opcional)

2 cucharadas de harina

Sal y pimienta a gusto

Aceite o manteca para la cocción

Preparación

Desgranar los choclos y rallarlos o procesarlos hasta obtener una mezcla de textura gruesa. Rehogar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente. Mezclar el choclo con la cebolla, los huevos, la harina y el queso en cubos. Condimentar con sal y pimienta. Calentar una sartén con un poco de aceite o manteca y volcar la preparación. Cocinar a fuego bajo durante unos 10 minutos. Cuando la base esté firme y dorada, dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato. Cocinar otros 8 a 10 minutos del otro lado hasta que quede bien cocida y dorada. Servir caliente o tibia.

Rinde: 4 a 6 porciones.