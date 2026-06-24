Los chefs coinciden: el truco para preparar una tortilla de choclo bien dorada y cremosa
Una opción práctica, rendidora y versátil para disfrutar del choclo fresco con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.
Cuando el choclo está en temporada, una de las formas más prácticas y sabrosas de incorporarlo a la mesa es a través de una tortilla. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite resaltar el sabor natural del maíz fresco y es una alternativa ideal para un almuerzo liviano o una cena.
Además de su versatilidad, el choclo aporta fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el magnesio y el fósforo. La tortilla puede prepararse sola o incorporar queso, cebolla de verdeo, morrones o distintas hierbas aromáticas para sumar sabor.
Ingredientes
- 6 choclos frescos
- 1 cebolla grande
- 4 huevos
- 100 gramos de queso fresco o mozzarella (opcional)
- 2 cucharadas de harina
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite o manteca para la cocción
Preparación
- Desgranar los choclos y rallarlos o procesarlos hasta obtener una mezcla de textura gruesa.
- Rehogar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente.
- Mezclar el choclo con la cebolla, los huevos, la harina y el queso en cubos. Condimentar con sal y pimienta.
- Calentar una sartén con un poco de aceite o manteca y volcar la preparación.
- Cocinar a fuego bajo durante unos 10 minutos. Cuando la base esté firme y dorada, dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato.
- Cocinar otros 8 a 10 minutos del otro lado hasta que quede bien cocida y dorada.
- Servir caliente o tibia.
Rinde: 4 a 6 porciones.
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