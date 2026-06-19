Cómo hacer tiramisú de frutos rojos y chocolate blanco: una versión innovadora del clásico italiano

Si querés salir del tradicional tiramisú de café, esta receta combina frutos rojos, chocolate blanco y una crema suave de mascarpone para lograr un postre fresco, elegante y diferente.

Ingredientes (8 porciones)

Para la crema

250 g de queso mascarpone

200 ml de crema para batir

100 g de chocolate blanco derretido

3 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el armado

250 g de vainillas

200 g de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos o una mezcla)

150 ml de jugo de frutos rojos o almíbar ligero de frutos rojos

Ralladura de un limón

Para decorar

Frutos rojos frescos

Virutas de chocolate blanco

Hojas de menta

Preparación

Batir la crema hasta que tome consistencia. En otro recipiente, mezclar el mascarpone con el azúcar impalpable, la vainilla y el chocolate blanco derretido. Incorporar la crema batida con movimientos envolventes para obtener una preparación aireada. Triturar la mitad de los frutos rojos hasta formar una salsa espesa. Humedecer las vainillas en el jugo o almíbar de frutos rojos durante unos segundos. En una fuente, colocar una capa de vainillas, cubrir con parte de la crema y agregar cucharadas de salsa de frutos rojos. Repetir las capas hasta completar el recipiente. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche. Antes de servir, decorar con frutos rojos frescos, ralladura de limón, virutas de chocolate blanco y hojas de menta.

Un toque diferente

Para darle un perfil aún más original, se puede sumar una fina capa de pistachos tostados picados entre las capas. El contraste entre la cremosidad del mascarpone, la acidez de los frutos rojos y el crocante de los frutos secos transforma este tiramisú en una versión moderna y sofisticada del clásico italiano.