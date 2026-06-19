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Frutales de invierno: cuáles son las frutas de temporada y cómo usarlas en una receta casera

Los frutales ofrecen distintas alternativas según la época del año. En invierno, las frutas de estación son protagonistas de preparaciones simples, saludables y económicas.

Redacción

Por Redacción

Elegir frutas provenientes de frutales en temporada permite aprovechar mejor su sabor y calidad.

Elegir frutas provenientes de frutales en temporada permite aprovechar mejor su sabor y calidad.

Con la llegada del invierno, algunos frutales comienzan a cobrar protagonismo gracias a las frutas que ofrecen durante esta época del año. Elegir productos de temporada no solo permite disfrutar de mejores sabores y aromas, sino que también ayuda a aprovechar frutas frescas y, en muchos casos, más accesibles.

Entre las principales frutas de temporada durante el invierno se destacan los cítricos, como naranjas, mandarinas, pomelos y limones. También son habituales los kiwis, además de las manzanas y peras que continúan disponibles gracias a los sistemas de conservación utilizados en las zonas productoras.

Estas frutas pueden consumirse frescas, en jugos o incorporarse a distintas preparaciones caseras. Una opción sencilla para los días fríos es preparar manzanas y peras al horno con canela.

Receta: manzanas y peras al horno

Ingredientes

  • 2 manzanas
  • 2 peras
  • 2 cucharadas de miel
  • Canela a gusto
  • Nueces picadas (opcional)

Preparación

  1. Lavar bien las frutas y cortarlas en gajos.
  2. Colocarlas en una fuente apta para horno.
  3. Agregar la miel y espolvorear con canela.
  4. Cocinar durante 25 minutos a temperatura media.
  5. Retirar del horno y servir tibias. Si se desea, sumar nueces picadas para aportar textura.

Además de ser una preparación simple y rápida, permite aprovechar algunas de las frutas más presentes durante el invierno y sumar una alternativa saludable para el desayuno, la merienda o el postre.


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Con la llegada del invierno, algunos frutales comienzan a cobrar protagonismo gracias a las frutas que ofrecen durante esta época del año. Elegir productos de temporada no solo permite disfrutar de mejores sabores y aromas, sino que también ayuda a aprovechar frutas frescas y, en muchos casos, más accesibles.

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