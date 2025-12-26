Ola de calor en Argentina: El método para ahorrar energía y enfriar más rápido la casa con el aire acondicionado 

Los últimos días del 2025 serán muy calurosos en todo Argentina. Se esperan máximas de 38° en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, por lo que hay que encontrar el método más eficiente para mantener la casa fría.

Con la llegada del calor, muchos usuarios buscan maneras de bajar la temperatura del hogar sin disparar la factura de luz. Técnicos en climatización coinciden en que existe un método simple, efectivo y comprobado para lograr que el aire acondicionado enfríe más rápido y consuma menos: el “modo seco” combinado con el uso estratégico del modo frío.

1. Activar el “Modo Seco” (Dry) durante los primeros minutos

El mayor enemigo del rendimiento del aire acondicionado no es solo el calor, sino la humedad del ambiente. Cuando hay mucha humedad, el equipo trabaja mucho más para lograr la misma sensación térmica.

El Modo Seco:

Reduce la humedad ambiente.

Permite que el aire frío “rinda más”.

Hace que la casa se sienta más fresca sin necesidad de bajar tanto la temperatura.

Consume menos energía que el modo frío tradicional.

Cuándo usarlo:

Encender el aire en Modo Seco durante 10 a 20 minutos apenas llegás a casa o cuando el ambiente está muy cargado.

2. Luego, pasar a “Modo Frío” con una temperatura eficiente

Una vez que el ambiente ya está más seco, el aire se vuelve más fácil de enfriar.

Los especialistas recomiendan:

Ajustar la temperatura entre 24°C y 26°C .

. No usar temperaturas extremas como 18°C, porque el consumo se dispara.

Dato: Cada grado menos puede aumentar el consumo entre 6% y 10%.

3. Usar la velocidad del ventilador en modo automático

El modo automático hace que el aire funcione “a demanda” y evita que trabaje de más.

Ventajas:

Reduce picos de consumo.

Mantiene una temperatura más estable.

Evita el desgaste del compresor.

4. Combinar con un ventilador

Muchos técnicos recomiendan usar un ventilador de pie o de techo junto al aire, porque:

Distribuye mejor el aire frío.

Permite subir 1 o 2 grados la temperatura sin sentir calor.

Baja el consumo total del sistema.

5. Cerrar puertas y ventanas (pero no sellar todo)

El equipo rinde más cuando:

La habitación está aislada del resto de la casa.

Las cortinas bloquean el sol directo durante el día.

Pero es importante:

No tapar rejillas de ventilación , necesarias por seguridad.

, necesarias por seguridad. No poner objetos justo frente al split.

6. Un truco extra que pocos usan: precool

Si sabés que el día será muy caluroso, los expertos recomiendan encender el aire antes de que el ambiente esté hirviendo: