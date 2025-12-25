Argentina se prepara para otra ola de calor antes de Año Nuevo: qué pasará en Neuquén y Río Negro

Argentina se encamina a atravesar una nueva ola de calor antes de Año Nuevo, con temperaturas extremas que se sentirán con mayor intensidad en distintas regiones del país. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el ascenso térmico será sostenido y marcará varios días consecutivos con máximas superiores a los 35 grados.

Calor intenso en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

El fin de semana comenzará con temperaturas elevadas en la región:

Viernes: máxima de 33°C

máxima de 33°C Sábado: máxima de 32°C

máxima de 32°C Domingo: máxima de 36°C

Lejos de dar respiro, el calor se intensificará desde el lunes 29, con valores aún más extremos:

Lunes y martes: máximas de 37°C

máximas de 37°C Miércoles 31: máxima estimada en 38°C

Ola de calor también en Buenos Aires

En paralelo, distintos modelos meteorológicos comienzan a consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Los últimos tres días del año podrían configurar la primera ola de calor de la temporada, con mínimas de entre 23 y 26°C y máximas que oscilarán entre 34 y 37°C, especialmente hacia el miércoles 31.

Aunque el sábado 27 podría ingresar un frente frío débil con lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada, se espera una rápida mejora y un nuevo repunte térmico durante la tarde.

Recomendaciones ante el calor extremo en todo el país

Ante este panorama, se recomienda a la población: