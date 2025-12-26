Cómo hacer ají de gallina: paso a paso para un plato tradicional y delicioso
Descubrí cómo preparar este emblema de la gastronomía peruana con una receta equilibrada, ideal para compartir en familia y sorprender a todos con su toque de nueces y queso parmesano.
El ají de gallina es, sin dudas, uno de los platos más reconfortantes y queridos de la cocina peruana: esta receta con equilibrio entre el picor sutil del ají amarillo y la cremosidad de la salsa lo convierten en un favorito indiscutido de las mesas regionales. Aunque su preparación requiere paciencia —con un tiempo estimado de 2 horas—, el resultado es un festín que rinde de 8 a 10 porciones, perfecto para una reunión especial.
El paso a paso para un ají de gallina irresistible: técnica y sabor
Para lograr la consistencia perfecta, el secreto de esta receta reside en la cocción del pollo y el tratamiento del pan. Comenzaremos con una base de caldo aromático y terminaremos con una salsa untuosa que es el alma del plato.
El paso a paso para un ají de gallina irresistible: ingredientes necesarios
- Para la base: 1 pechuga de pollo entera, 1 litro de agua y 1 sachet de Caldo en Polvo de Pollo Gourmet.
- Para el sofrito y la crema: 2 cdas. de aceite, 1 cebolla picada fina, 2 ajíes amarillos (sin pepas), 6 rebanadas de pan de molde blanco (sin orilla) y 1 taza de leche evaporada.
- El toque final: 1 cdta. de Cúrcuma Molida Gourmet, ½ taza de queso parmesano rallado fino, ½ taza de nueces picadas, Sal de Mar y Mix de Pimientas Gourmet a gusto.
- Para acompañar: arroz blanco, huevo duro y aceitunas negras.
El paso a paso para un ají de gallina irresistible: la preparación detallada
El pollo y su caldo.
- Hervir el agua con el caldo en polvo. Cocinar la pechuga entera por 30 minutos.
- Una vez lista, retirar y deshilachar con las manos.
- Reservar el caldo por separado.
El sofrito.
- Calentar el aceite y sudar la cebolla con el ají amarillo.
- Condimentar con sal de mar y el mix de pimientas hasta que la cebolla esté transparente.
La crema.
- Remojar el pan de molde en una taza del caldo de cocción.
- Escurrir y licuar junto a la leche evaporada y el sofrito de cebolla y ají.
Unión y texturas.
- Volver la mezcla a la olla y cocinar por 8 minutos.
- Incorporar la cúrcuma, el pollo deshilachado, el queso parmesano y las nueces.
- Si la preparación queda muy espesa, se puede aligerar con el caldo reservado.
Emplatado.
- Servir sobre una base de arroz blanco, decorando con cuartos de huevo duro y aceitunas negras.
El paso a paso para un ají de gallina irresistible: tip para una versión alternativa
Si buscás una opción vegana, podés reemplazar el pollo por champiñones salteados. En este caso, utilizá avena instantánea remojada en leche vegetal para la salsa y sustituí el parmesano por levadura nutricional para mantener ese perfil de sabor intenso.
