Cómo hacer ají de gallina: paso a paso para un plato tradicional y delicioso

El ají de gallina es, sin dudas, uno de los platos más reconfortantes y queridos de la cocina peruana: esta receta con equilibrio entre el picor sutil del ají amarillo y la cremosidad de la salsa lo convierten en un favorito indiscutido de las mesas regionales. Aunque su preparación requiere paciencia —con un tiempo estimado de 2 horas—, el resultado es un festín que rinde de 8 a 10 porciones, perfecto para una reunión especial.

El paso a paso para un ají de gallina irresistible: técnica y sabor

Para lograr la consistencia perfecta, el secreto de esta receta reside en la cocción del pollo y el tratamiento del pan. Comenzaremos con una base de caldo aromático y terminaremos con una salsa untuosa que es el alma del plato.

El paso a paso para un ají de gallina irresistible: ingredientes necesarios

Para la base: 1 pechuga de pollo entera, 1 litro de agua y 1 sachet de Caldo en Polvo de Pollo Gourmet.

Para el sofrito y la crema: 2 cdas. de aceite, 1 cebolla picada fina, 2 ajíes amarillos (sin pepas), 6 rebanadas de pan de molde blanco (sin orilla) y 1 taza de leche evaporada.

El toque final: 1 cdta. de Cúrcuma Molida Gourmet, ½ taza de queso parmesano rallado fino, ½ taza de nueces picadas, Sal de Mar y Mix de Pimientas Gourmet a gusto.

Para acompañar: arroz blanco, huevo duro y aceitunas negras.

El paso a paso para un ají de gallina irresistible: la preparación detallada

El pollo y su caldo.

Hervir el agua con el caldo en polvo. Cocinar la pechuga entera por 30 minutos.

Una vez lista, retirar y deshilachar con las manos.

Reservar el caldo por separado.

El sofrito.

Calentar el aceite y sudar la cebolla con el ají amarillo.

Condimentar con sal de mar y el mix de pimientas hasta que la cebolla esté transparente.

La crema.

Remojar el pan de molde en una taza del caldo de cocción.

Escurrir y licuar junto a la leche evaporada y el sofrito de cebolla y ají.

Unión y texturas.

Volver la mezcla a la olla y cocinar por 8 minutos.

Incorporar la cúrcuma, el pollo deshilachado, el queso parmesano y las nueces.

Si la preparación queda muy espesa, se puede aligerar con el caldo reservado.

Emplatado.

Servir sobre una base de arroz blanco, decorando con cuartos de huevo duro y aceitunas negras.

El paso a paso para un ají de gallina irresistible: tip para una versión alternativa

Si buscás una opción vegana, podés reemplazar el pollo por champiñones salteados. En este caso, utilizá avena instantánea remojada en leche vegetal para la salsa y sustituí el parmesano por levadura nutricional para mantener ese perfil de sabor intenso.