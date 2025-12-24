Guía para proteger a tus mascotas del estrés por pirotecnia esta Navidad

Las festividades de fin de año representan un desafío significativo para la convivencia con nuestros animales de compañía. Lo que para los humanos es motivo de celebración, para las mascotas puede traducirse en una experiencia traumática. Según especialistas en comportamiento animal y medicina veterinaria, la clave para una Navidad sin riesgos reside en la empatía y la prevención temprana.

La ciencia del miedo: ¿por qué les afecta tanto la pirotecnia a las mascotas?

El impacto de los estruendos en las fiestas de fin de año no es una exageración de los tutores, sino una respuesta biológica de las mascotas. Profesionales veterinarios explican que los animales perciben estos ruidos como una amenaza directa o una agresión, similar a la sensación de un terremoto.

Esta sensibilidad está potenciada por una capacidad auditiva muy superior a la humana:

Perros: poseen una audición tres veces más aguda que la nuestra.

poseen una audición tres veces más aguda que la nuestra. Gatos: su capacidad de escucha es hasta cuatro veces superior.

Además, advierten que el miedo puede manifestarse de diversas formas: desde jadeos y parálisis hasta intentos de defensa o huidas desesperadas. Es fundamental entender que, aunque un gato se mantenga inmóvil, no significa que esté relajado; la inmovilidad puede ser una respuesta al pánico.

Identificación y refugio para las mascotas en las fiestas: pilares de la prevención

El mayor peligro para los animales domésticos durante los estruendos en las fiestas de fin de año es el riesgo de escape. Para evitar accidentes, se sugieren dos medidas inmediatas:

Uso de chapita identificatoria: esencial por si el animal logra salir del hogar en un momento de desesperación. Espacio seguro: ubicar a la mascota en la zona más aislada de la casa. Es vital no dejarlos atados, ya que el pánico podría causarles lesiones graves al intentar liberarse.

Fiestas de fin de año: consejos prácticos para crear un ambiente calmo para las mascotas

Para amortiguar el impacto de las bombas de estruendo y cañitas voladoras, los expertos recomiendan «enmascarar» el sonido exterior:

Aislamiento acústico : bajar las persianas y cerrar ventanas para reducir la entrada de luz y ruido.

: bajar las persianas y cerrar ventanas para reducir la entrada de luz y ruido. Sonidos relajantes : utilizar música suave o ruido blanco para crear una barrera auditiva.

: utilizar música suave o ruido blanco para crear una barrera auditiva. Lugares de resguardo: permitir que busquen sus propios escondites, ya sea debajo de una cama o dentro de una caja.

El rol del tutor de las mascotas: tranquilidad y acompañamiento en las fiestas de fin de año

La actitud humana es un espejo para el animal. Las especialistas coinciden en que los tutores deben mantener la calma para transmitir seguridad. «Tenemos que acompañarlos sin forzar situaciones«, señala Muñiz, enfatizando que el contacto físico debe darse solo si el animal lo busca.

En el caso de animales rescatados, la atención debe ser doble, ya que suelen acarrear traumas previos que intensifican su respuesta ante estímulos agresivos. Comprender su vulnerabilidad es el primer paso para un brindis en paz para todos los integrantes del hogar.