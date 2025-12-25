Poner vinagre en la mezcla de las milanesas: para qué sirve y por qué lo recomiendan 

A la hora de preparar la mezcla para las milanesas, el ajo y el perejil son dos ingredientes indispensables. Sin embargo, lo que no todos saben es que hay uno que también se puede sumar y darle otro toque distinto: agregarle un chorrito de vinagre.

Aunque parezca extraño, este gesto simple tiene varios beneficios que marcan la diferencia en el resultado final de la preparación.

Para qué sirve poner vinagre en las milanesas

Ablanda la carne, sobre todo en cortes más duros, logrando que queden mucho más tiernas.

Realza el sabor sin dejar gusto ácido, siempre que se use en la cantidad justa.

Ayuda a que los condimentos penetren mejor, logrando un sabor más parejo en cada bocado.

Reduce olores fuertes, especialmente en carnes como pollo o cerdo.

Los cocineros lo recomiendan porque el vinagre actúa como un marinador natural gracias a su acidez. A diferencia del limón, su sabor es más suave al cocinarse y no endurece la carne si se usa correctamente.

Cómo usar el vinagre en las milanesas

Usá vinagre de alcohol o de manzana.

Agregá una cucharada por cada kilo de carne.

Mezclalo con el huevo, ajo, perejil y los condimentos que uses habitualmente.

Dejá reposar la carne al menos 15 minutos antes de empanar.

Es importante remarcar que cuando se cocinan las milanesas, el vinagre pierde su acidez intensa y solo cumple su función de ablandar y potenciar los sabores. Si usás la cantidad justa, el resultado es equilibrado y delicioso, por lo que no le queda sabor.