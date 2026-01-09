Qué alimentos no hay que recalentar en el microondas: guía práctica para evitar errores en la cocina

El microondas se convirtió en un electrodoméstico clave por su rapidez, pero no todos los alimentos responden bien a este tipo de calor. En muchos casos, el resultado es una pérdida notable de textura, sabor y nutrientes; en otros, incluso puede haber riesgos para la salud.

A continuación, un repaso por los alimentos que no se recomienda recalentar en el microondas y cuáles son las opciones más seguras y efectivas para hacerlo en casa.

Estos son los alimentos que no conviene recalentar en el microondas y por qué

Alimentos empanados o fritos

La cocción de estos platos busca un exterior crocante y un interior jugoso. El microondas rompe ese equilibrio y deja la cobertura blanda.

Alternativa recomendada: horno o freidora de aire, que permiten recuperar el dorado y la textura original.

Pasta

Las pastas cocidas suelen absorber la salsa durante su conservación en frío. Al recalentarlas en el microondas, se resecan y, en el caso de las salsas cremosas, pueden separarse.

Alternativa recomendada: calentarlas nuevamente en una olla o sartén, agregando un poco de líquido. Agua u aceite para salsas de tomate y lácteos para las cremosas.

Pizza

El microondas vuelve la masa gomosa y los ingredientes pierden consistencia.

Alternativa recomendada: horno o sartén, para lograr una base crocante y un recalentado parejo.

Pan

Aunque parece práctico, el microondas altera la estructura del pan: queda duro por fuera y blando por dentro.

Alternativa recomendada: horno, incluso por pocos minutos, para devolverle aroma y textura.

Empanadas

Recalentarlas en el microondas suele humedecer la masa y no calienta de manera uniforme el relleno.

Alternativa recomendada: horno, que permite mantener la masa firme y el interior bien caliente.

Pescados y mariscos

Son alimentos sensibles al calor intenso y directo. En el microondas, casi siempre terminan secos y chiclosos.

Alternativa recomendada: consumirlos fríos, por ejemplo en ensaladas o como relleno de sándwiches.

Brócoli y verduras ricas en vitamina C

La dietista Amanda Holtzer advirtió, en declaraciones al New York Post, que el calor del microondas destruye gran parte de la vitamina C presente en alimentos como el brócoli, las bayas y las verduras de hoja verde.

Alternativa recomendada: consumirlos crudos o cocidos al vapor.

Carnes congeladas

Descongelarlas en el microondas no garantiza un proceso uniforme: el exterior puede endurecerse mientras el interior sigue congelado.

Alternativa recomendada: descongelar en la heladera con anticipación o ajustar el menú del día.

Arroz cocido

Puede recalentarse solo si estuvo menos de 24 horas en la heladera y una única vez, asegurando que quede bien caliente. De lo contrario, existe riesgo de intoxicación alimentaria.

Advertencia: especial cuidado con el arroz comprado, ya que se desconoce su correcta manipulación.

Salchichas

Por su contenido de sales y aditivos, pueden generar chispas dentro del microondas, lo que incluso podría dañar el electrodoméstico.

Alternativa recomendada: hervirlas o cocinarlas a la parrilla o plancha.

Huevos duros

Recalentarlos en el microondas puede provocar acumulación de vapor en su interior y hacer que exploten, con riesgo de quemaduras.

Alternativa recomendada: consumirlos fríos o a temperatura ambiente.

Un punto clave

Elegir el método adecuado para recalentar los alimentos no solo mejora el resultado final, sino que también ayuda a preservar nutrientes y a evitar problemas de seguridad alimentaria. En muchos casos, el horno o la cocina tradicional siguen siendo la mejor opción.