Ni detergente ni bicarbonato: cómo limpiar la grasa del microondas con una mezcla casera y sin esfuerzo 

Limpiar el microondas parece una tarea sumamente difícil, pero no lo es. Es muy común, sobre todo si lo usás todos los días, que esté lleno de salpicaduras de comida, manchas de grasa o restos secos difíciles de quitar. El calor del microondas hace que la suciedad se adhiera con fuerza, volviendo la limpieza más complicada.

Aunque muchas personas recurren al detergente o al bicarbonato como remedios caseros, estas opciones no siempre son las más efectivas y, además, pueden requerir mucho tiempo de frotado para lograr buenos resultados.

Por fortuna, existe una mezcla casera sencilla y más eficiente para limpiar la grasa del microondas sin esfuerzo, sin dejar olores fuertes y sin dañar las paredes internas del electrodoméstico.

¿Cómo limpiar el microondas de forma efectiva?

La mejor manera de limpiarlo es utilizando una mezcla de vinagre blanco, agua y jugo de limón. Esta combinación genera vapor que despega la grasa y desinfecta al mismo tiempo, sin necesidad de usar productos abrasivos.

Paso a paso:

En un recipiente apto para microondas, mezclá 200 ml de agua con 2 cucharadas de vinagre blanco y el jugo de medio limón.

Colocá el bowl dentro del microondas y calentalo durante 5 minutos a potencia alta, hasta que el vapor empañe las paredes internas.

Dejá reposar el microondas cerrado durante otros 5 minutos para que el vapor actúe.

Abrí con cuidado, retirando el recipiente.

Pasá un paño o esponja suave por todas las superficies internas. La grasa y las manchas saldrán sin esfuerzo.

Si hay restos más difíciles, podés repetir el proceso una vez más.

Por qué usar esta mezcla en lugar de detergente o bicarbonato

Desprende la grasa con vapor: el vinagre y el limón actúan como desengrasantes naturales.

Desinfecta y elimina olores: neutraliza los aromas de comida y humedad.

No deja residuos químicos: ideal para un electrodoméstico donde se calienta comida.

Protege la superficie interior: evita rayones o manchas que pueden aparecer con limpiadores más fuertes.

Rápido y económico: en menos de 10 minutos, el microondas queda limpio y listo para usar.

Muchos especialistas en limpieza doméstica coinciden en que el truco está en dejar actuar el vapor. No es necesario frotar con fuerza: el calor combinado con el vinagre y el limón ablanda la suciedad, permitiendo retirarla fácilmente y manteniendo el microondas como nuevo.

Además, todos los ingredientes se consiguen en casa y son completamente naturales, lo que convierte a esta mezcla en una opción más ecológica, económica y segura para mantener tu cocina impecable.