¿Qué significa «dar cringe»? La expresión que se volvió viral en redes sociales

El origen de la palabra y cómo se incorporó al lenguaje de las redes. Foto ilustrativa.

Si alguna vez alguien dijo que una publicación, un video o incluso una persona «da cringe», probablemente no se refería a que le diera miedo. En el lenguaje de internet,«cringe» se utiliza para señalar algo que resulta muy incómodo, vergonzoso, forzado o difícil de mirar sin sentir cierta incomodidad.

La expresión se volvió especialmente frecuente en las conversaciones digitales y puede aparecer tanto en comentarios como en videos, memes y publicaciones de redes sociales. «Eso me da cringe» puede equivaler, según el contexto, a decir «me da vergüenza ajena», «qué incómodo» o «no puedo mirar esto».

¿De dónde viene la palabra «cringe»?

Aunque hoy está muy asociada con internet, «cringe» no nació en TikTok ni en las redes sociales. Es una palabra inglesa que existe desde hace siglos.

Como verbo, to cringe significa originalmente retroceder, encogerse o apartarse ante algo que provoca miedo, dolor o rechazo. También adquirió el sentido de sentirse muy avergonzado o incómodo. Oxford registra justamente estos dos usos: apartarse por temor y sentir vergüenza o incomodidad.

Merriam-Webster señala que el verbo tiene sus primeros registros en el inglés del siglo XIII. Con el tiempo, la palabra comenzó a utilizarse también como sustantivo y, en el lenguaje informal, como adjetivo para describir algo tan incómodo o vergonzoso que provoca esa reacción.

¿Qué significa «dar cringe»?

Cuando alguien dice «eso da cringe«, está diciendo que algo le provoca una sensación de incomodidad o vergüenza ajena.

Puede ocurrir, por ejemplo, cuando:

alguien intenta parecer gracioso y el resultado es incómodo;

una persona exagera para llamar la atención;

alguien hace una demostración de afecto demasiado forzada en público;

un video muestra una situación social particularmente incómoda;

una publicación parece demasiado artificial o poco auténtica;

alguien intenta utilizar una expresión o tendencia que no domina.

La clave está en que no necesariamente se trata de algo objetivamente malo. El «cringe» es subjetivo: lo que para una persona resulta insoportable, para otra puede ser divertido o incluso entrañable.

¿»Cringe» es lo mismo que vergüenza ajena?

Son conceptos muy parecidos, pero no exactamente iguales.

La vergüenza ajena describe específicamente esa incomodidad que se siente al observar a otra persona en una situación embarazosa. “Cringe”, en cambio, puede utilizarse de una manera más amplia para calificar una conducta, una publicación, una película, un comentario o cualquier situación que resulte incómoda, exagerada o socialmente torpe.

Por eso alguien puede decir «esa escena es cringe» incluso cuando no siente exactamente vergüenza por otra persona, sino que considera que la situación es incómoda o demasiado forzada.

¿Por qué se usa tanto en redes sociales?

Las redes sociales favorecieron que «cringe» pasara de ser una palabra inglesa a convertirse en una expresión habitual dentro del lenguaje digital.

Su utilidad también está en que permite resumir una reacción compleja en una sola palabra. En lugar de explicar que algo genera incomodidad, vergüenza, rechazo o sensación de artificialidad, basta con escribir: «cringe«.

Además, la palabra puede utilizarse con humor, ironía o exageración. Un comentario como «esto es demasiado cringe» no siempre constituye una crítica seria: muchas veces forma parte del propio código humorístico de internet.

Entonces, ¿qué quiere decir alguien cuando dice «me da cringe»?

En pocas palabras, quiere decir que algo le resulta tan incómodo, vergonzoso, forzado o extraño que le provoca una reacción de rechazo o vergüenza ajena.

La expresión puede aplicarse prácticamente a cualquier situación: desde un video viral hasta una conversación, una publicidad, una actitud o incluso una moda.

Y hay una particularidad: lo que hoy da cringe puede dejar de darlo mañana. Las formas de hablar, las tendencias y los códigos de internet cambian rápidamente, y muchas veces aquello que una generación considera natural otra lo percibe como incómodo o pasado de moda.