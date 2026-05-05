Si tenés tapas de mermelada, no las tires: 4 ideas modernas para reutilizarlas en casa

A veces. Lo que parece un simple residuo puede convertirse en un recurso práctico y versátil para el día a día.

En un contexto donde el reciclaje gana protagonismo, cada objeto puede tener una segunda vida. Este tipo de reutilización no solo reduce residuos, sino que también permite sumar soluciones funcionales sin gastar de más.

Por su tamaño, resistencia y facilidad para intervenirlas, las tapas de frascos son ideales para distintos usos dentro de la casa.

4 ideas prácticas para reutilizar tapas de frascos

Lejos de ser un descarte, pueden transformarse en objetos útiles y con estilo:

• Organizadores magnéticos

Con un pequeño imán, podés convertirlas en recipientes para guardar especias, tornillos o clips y adherirlos a superficies metálicas como la heladera.

• Portavelas simples y decorativos

Son perfectas para velas pequeñas. Aportan un detalle cálido y minimalista en mesas, estantes o balcones.

• Tiradores originales para muebles

Colocando un tornillo en el centro, se transforman en manijas únicas para cajones o puertas, ideales para renovar sin gastar.

• Mini macetas para suculentas

Por su tamaño, funcionan muy bien para cactus o plantas chicas, sumando verde sin ocupar espacio.

Cómo hacer un organizador magnético paso a paso

Es una de las opciones más útiles para mantener el orden en casa.

Materiales:

Tapas de frascos

Imanes pequeños

Pegamento fuerte o silicona

Elementos a guardar

Pasos:

Limpiá bien las tapas y asegurate de que estén secas. Pegá el imán en la parte externa. Dejá secar según las indicaciones del adhesivo. Colocá dentro lo que quieras organizar. Adherilas a una superficie metálica.

El resultado es práctico, visual y fácil de adaptar a cualquier ambiente.

Portavelas caseros en minutos

Otra alternativa rápida para sumar un toque estético:

Materiales:

Tapas de frascos

Velas pequeñas

Pintura o decoración (opcional)

Pasos:

Limpiá las tapas. Decoralas si querés darles un estilo propio. Colocá la vela en el interior. Fijala si necesitás mayor estabilidad.

Con pequeñas intervenciones, estos objetos cotidianos pueden transformarse en soluciones útiles y decorativas. Una forma simple de ordenar, reciclar y darle un toque personal a la casa sin invertir de más.