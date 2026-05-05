Rescataron un lobo marino en Viedma: qué hacer si encontrás uno en la costa

El operativo concluyó con la liberación del lobo marino en su hábitat natural. Foto: gentileza.

Un lobo marino juvenil fue rescatado en la costa de Viedma y posteriormente liberado en Punta Bermeja, tras un operativo coordinado entre organismos provinciales.

El animal había sido observado por vecinos a la altura del kilómetro 13,5 de la Ruta Provincial 1, quienes dieron aviso a través del Municipio. A partir de esa notificación, se activó el protocolo de intervención y personal de guardas ambientales realizó el retiro del ejemplar, garantizando su contención y traslado seguro.

Según explicó el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Esposito, se trataba de un ejemplar de tamaño pequeño que probablemente remontó el curso del río Negro aprovechando alguna marea. Tras la evaluación, se constató que no presentaba lesiones ni signos de enfermedades, incluida la gripe aviar, aunque sí evidenciaba un leve cuadro de deshidratación y bajo peso, condiciones habituales en este tipo de situaciones.

Operativo y liberación

El procedimiento fue coordinado por la Subsecretaría de Fauna Silvestre junto con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Luego de su contención, el lobo marino fue trasladado hasta Punta Bermeja, donde finalmente fue liberado sin inconvenientes en su entorno natural.

Desde el área destacaron el trabajo conjunto entre organismos y la rápida intervención tras el aviso de los vecinos, lo que permitió actuar de manera eficiente y garantizar el bienestar del animal.

Qué hacer si encontrás un lobo marino

Mantener una distancia prudencial de entre 15 y 30 metros.

No tocar ni alimentar al animal.

No intentar devolverlo al mar: suelen salir a descansar o mudar pelaje.

Mantener a las mascotas alejadas y con correa.

Dar aviso a autoridades como Prefectura, Defensa Civil o guardavidas.

Intervenir de forma inadecuada puede generar estrés en el animal o poner en riesgo a las personas, ya que se trata de especies silvestres que pueden reaccionar de manera agresiva.