Quién era el motociclista que murió en un choque sobre la Ruta 250, entre Lamarque y Luis Beltrán

Quién era el motociclista que murió en un choque sobre la Ruta 250

El lunes por la noche se registró un grave choque que dejó como saldo un muerto en la Ruta Nacional 250. El impacto fue entre un auto y una moto. Transcurridas varias horas del trágico episodio, se conoció la identidad de la víctima.

Identificaron al motociclista muerto en la Ruta 250

La identidad del motociclista se confirmó durante las primeras horas de este martes 5 de mayo. De esta manera se pudo establecer que se llamaba Cristian Agustín Giménez, tenía 40 años y tenía domicilio en la zona rural de Lamarque.

La modalidad del choque aún se está investigando, pero se supo que Giménez circulaba a bordo de su moto cuando fue impactado desde atrás por el auto en el que circulaba una familia. Lamentablemente el motociclista murió casi en el acto.

En el lugar trabajó personal de la caminera de Pomona, efectivos de la comisaría 19° de Luis Beltrán y equipos de salud de Lamarque.