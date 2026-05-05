Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 6 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de modernización de la red eléctrica e remodelación de instalaciones. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre dos cortes programados de luz que alcanzará a varios sectores de la ciudad de Neuquén el miércoles 5 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles 6 de mayo
CALF indicó que los cortes programados para el miércoles serán de la siguiente forma:
Primer Corte
- Horario: De 08.30 a 13.30 h.
- Zona: Desde 12 de Septiembre hasta Juan B Justo, entre Combate San Lorenzo y Stefenelli.
- Motivo: Puesta en marcha de nuevo equipamiento para ampliar la capacidad de energía del sector.
- Autorización: Corte autorizado por órgano de control municipal.
Segundo Corte
- Horario: De 09.00 a 12.00 h.
- Zona: Barrio Rincón Club del Campo, área comprendida por: Los Zorzales, Los Pinares, Los Tordos, La Costa, Los Horneros.
- Motivo: Remodelación de instalaciones subterráneas en pilar con derivaciones.
- Autorización: Corte autorizado por órgano de control municipal.
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