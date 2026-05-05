Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 6 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre dos cortes programados de luz que alcanzará a varios sectores de la ciudad de Neuquén el miércoles 5 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles 6 de mayo

CALF indicó que los cortes programados para el miércoles serán de la siguiente forma:

Primer Corte

Horario: De 08.30 a 13.30 h.

De 08.30 a 13.30 h. Zona: Desde 12 de Septiembre hasta Juan B Justo, entre Combate San Lorenzo y Stefenelli.

Desde 12 de Septiembre hasta Juan B Justo, entre Combate San Lorenzo y Stefenelli. Motivo: Puesta en marcha de nuevo equipamiento para ampliar la capacidad de energía del sector.

Puesta en marcha de nuevo equipamiento para ampliar la capacidad de energía del sector. Autorización: Corte autorizado por órgano de control municipal.

Segundo Corte