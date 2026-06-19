Solsticio de invierno 2026: los rituales más elegidos para atraer energía positiva

La madrugada del domingo 21 de junio marcará un momento especial para quienes siguen los ciclos de la naturaleza. Además de dar inicio oficialmente al invierno en el hemisferio sur, el solsticio también es considerado por muchas culturas como una oportunidad para la renovación, la introspección y la manifestación de nuevos deseos.

Según informó La Nación, y de acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio de invierno de 2026 en la Argentina ocurrirá el domingo 21 de junio a las 5.24 de la mañana.

Este fenómeno astronómico se produce cuando el Sol alcanza su máxima declinación respecto del ecuador terrestre, generando la noche más larga y el día con menos horas de luz del año en esta parte del planeta.

Por qué el solsticio tiene un significado especial

Más allá de su explicación científica, el solsticio de invierno está asociado desde hace siglos a rituales de transformación y nuevos comienzos. Para muchas tradiciones espirituales representa un punto de inflexión: el momento en que la oscuridad alcanza su máxima expresión antes de que los días comiencen lentamente a alargarse nuevamente.

Por eso, suele interpretarse como una fecha ideal para dejar atrás aquello que ya no suma, agradecer lo aprendido y proyectar nuevas metas para los meses que vienen.

Limpieza energética del hogar

Uno de los rituales más populares consiste en realizar una limpieza profunda de la casa.

La propuesta es desprenderse de objetos rotos, ropa que ya no se utiliza o elementos que generan una sensación de estancamiento. Una vez ordenado el espacio, muchas personas complementan el proceso con sahumerios, palo santo o hierbas aromáticas para favorecer una sensación de renovación energética.

El ritual de la vela blanca

Otra práctica muy difundida es encender una vela blanca y dedicar unos minutos a la reflexión.

La idea es escribir en un papel aquellas preocupaciones, hábitos o situaciones que se desean dejar atrás. Luego, se puede agradecer por las experiencias vividas durante el último ciclo y redactar una nueva lista con deseos, objetivos o intenciones para los próximos meses.

Baño de sal para liberar tensiones

Los baños de sal son considerados por muchas tradiciones como una forma simbólica de purificación.

Para realizar este ritual se suelen utilizar sales marinas o sales de Epsom en una bañera o durante una ducha caliente. Más allá de las creencias espirituales, este momento también puede funcionar como una instancia de relajación y bienestar personal.

Plantar una semilla para manifestar deseos

El llamado «ritual de siembra» invita a conectar con la paciencia y el crecimiento gradual.

Consiste en plantar una semilla por cada proyecto, meta o deseo que se quiera concretar. El crecimiento de la planta simboliza el proceso necesario para que esos objetivos puedan desarrollarse con el tiempo.

El fuego como símbolo de transformación

El fuego es uno de los elementos más asociados a las celebraciones del solsticio en distintas culturas.

En este ritual se escriben en una hoja aquellas emociones, situaciones o hábitos que se desea dejar atrás y luego se queman cuidadosamente como un gesto simbólico de cierre y transformación.

Una oportunidad para empezar una nueva etapa

Para quienes disfrutan de los rituales y las prácticas de bienestar, el solsticio de invierno puede convertirse en una invitación a hacer una pausa, reflexionar y conectar con aquello que desean potenciar en esta nueva estación.

Más allá de las creencias personales, la llegada del invierno ofrece un momento ideal para revisar objetivos, ordenar espacios y comenzar un nuevo ciclo con energía renovada.