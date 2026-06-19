Comienza el invierno en Argentina: alertan por nieve, lluvias y fuertes vientos en la Patagonia

Este domingo 21 de junio comenzará oficialmente el invierno en la Argentina y, mientras gran parte del país se prepara para las temperaturas más bajas del año, la atención estará puesta especialmente en la Patagonia, donde ya rigen alertas meteorológicas por lluvias, nieve y fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el arranque de la nueva estación llegará con condiciones típicamente invernales en el sur del país, donde varias provincias podrían registrar fenómenos que complicarán la circulación y las actividades al aire libre durante el fin de semana.

La Patagonia, protagonista del inicio del invierno

Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias persistentes en sectores cordilleranos.

De acuerdo con el organismo, se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunas zonas los registros podrían ser superiores. Además, existe la posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve, especialmente en áreas elevadas de la cordillera.

La situación continuará durante el sábado, cuando se sumará un fenómeno característico de la región: el viento patagónico.

Se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en sectores de montaña y zonas abiertas.

Un invierno que comienza con postales típicas del sur

Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá jornadas frescas pero relativamente estables, el panorama será muy diferente en gran parte de la Patagonia.

Las condiciones previstas para los próximos días anticipan un escenario habitual para esta época del año, con cielos cubiertos, precipitaciones intermitentes, nieve en sectores altos y fuertes ráfagas que podrían afectar rutas y caminos de montaña.

En ciudades cordilleranas y localidades turísticas, el comienzo de la temporada invernal coincide además con el movimiento previo a las vacaciones y la apertura de centros de esquí, por lo que las condiciones meteorológicas serán seguidas de cerca por residentes y visitantes.

Qué dice el pronóstico para el resto del invierno

El último informe climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que gran parte del centro y norte argentino podría atravesar un invierno más cálido de lo habitual.

Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no significa la ausencia de olas de frío o ingresos de aire polar. Por el contrario, se esperan episodios de bajas temperaturas intensas durante períodos cortos, especialmente en las primeras semanas de la estación.

Cómo será el invierno en la Patagonia

Para la Patagonia oriental y el extremo sur del país, las proyecciones indican temperaturas dentro de los valores normales para la época.

En tanto, el oeste patagónico aparece en una zona de transición donde las temperaturas podrían ubicarse entre normales y levemente superiores a los promedios históricos.

Aun así, el SMN advierte que las irrupciones de aire frío seguirán siendo una posibilidad concreta y recomienda consultar diariamente el sistema de alertas meteorológicas para anticipar eventos extremos.

El frío llegó para quedarse

Con el cambio de estación, la Argentina comienza oficialmente el período más frío del año. Y si bien algunas regiones podrían registrar temperaturas más moderadas que otros inviernos, en la Patagonia el escenario ya muestra la clásica postal invernal: nieve en la cordillera, viento intenso y jornadas que invitan a sacar los abrigos más pesados.

Con información de Infobae