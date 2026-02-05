ESCUCHÁ RN RADIO
Torta Amor: cómo hacer el postre casero perfecto para el Día de los Enamorados

Con crema pastelera, dulce de leche y merengue italiano, esta torta casera se convierte en el detalle perfecto para el Día de los Enamorados.

Redacción

Por Redacción

Receta fácil de Torta Amor para preparar y regalar en San Valentín. Imagen generada con IA.

Hay recetas que alimentan. Y hay recetas que dicen cosas. La Torta Amor pertenece a ese segundo grupo: es de esas preparaciones que se hacen pensando en alguien, en un aniversario, en un reencuentro o simplemente en el gesto de compartir algo hecho en casa.

La versión que compartimos es la receta de Paulina Cocina, que propone una combinación clásica y muy efectiva de bizcocho esponjoso, rellenos cremosos y un merengue italiano que corona todo con elegancia.

Receta de la Torta Amor

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 ½ tazas de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 1 taza de mantequilla a temperatura ambiente
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 taza de crema pastelera
  • 1 taza de dulce de leche
  • 2 tazas de merengue italiano

Paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar dos moldes.
  • Batir la mantequilla con el azúcar hasta lograr una crema.
  • Agregar los huevos de a uno y sumar la vainilla.
  • Tamizar harina, polvo de hornear y sal. Incorporar a la mezcla alternando con la leche hasta lograr una masa homogénea.
  • Dividir la preparación en los moldes y hornear entre 25 y 30 minutos. Comprobar cocción con un palillo.
  • Dejar enfriar, desmoldar y apoyar sobre una rejilla.
  • Colocar un bizcocho como base, cubrir con crema pastelera y luego con dulce de leche.
  • Tapar con el segundo bizcocho.
  • Cubrir toda la torta con merengue italiano formando picos con espátula.

Ideal para celebraciones, regalos caseros o simplemente para compartir algo hecho con dedicación, la Torta Amor demuestra que a veces un postre puede decir mucho más que un brindis.


