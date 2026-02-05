Torta Amor: cómo hacer el postre casero perfecto para el Día de los Enamorados
Con crema pastelera, dulce de leche y merengue italiano, esta torta casera se convierte en el detalle perfecto para el Día de los Enamorados.
Hay recetas que alimentan. Y hay recetas que dicen cosas. La Torta Amor pertenece a ese segundo grupo: es de esas preparaciones que se hacen pensando en alguien, en un aniversario, en un reencuentro o simplemente en el gesto de compartir algo hecho en casa.
La versión que compartimos es la receta de Paulina Cocina, que propone una combinación clásica y muy efectiva de bizcocho esponjoso, rellenos cremosos y un merengue italiano que corona todo con elegancia.
Receta de la Torta Amor
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 ½ tazas de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 taza de mantequilla a temperatura ambiente
- 4 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de sal
- 1 taza de crema pastelera
- 1 taza de dulce de leche
- 2 tazas de merengue italiano
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar dos moldes.
- Batir la mantequilla con el azúcar hasta lograr una crema.
- Agregar los huevos de a uno y sumar la vainilla.
- Tamizar harina, polvo de hornear y sal. Incorporar a la mezcla alternando con la leche hasta lograr una masa homogénea.
- Dividir la preparación en los moldes y hornear entre 25 y 30 minutos. Comprobar cocción con un palillo.
- Dejar enfriar, desmoldar y apoyar sobre una rejilla.
- Colocar un bizcocho como base, cubrir con crema pastelera y luego con dulce de leche.
- Tapar con el segundo bizcocho.
- Cubrir toda la torta con merengue italiano formando picos con espátula.
Ideal para celebraciones, regalos caseros o simplemente para compartir algo hecho con dedicación, la Torta Amor demuestra que a veces un postre puede decir mucho más que un brindis.
