Torta Amor: cómo hacer el postre casero perfecto para el Día de los Enamorados

Hay recetas que alimentan. Y hay recetas que dicen cosas. La Torta Amor pertenece a ese segundo grupo: es de esas preparaciones que se hacen pensando en alguien, en un aniversario, en un reencuentro o simplemente en el gesto de compartir algo hecho en casa.

La versión que compartimos es la receta de Paulina Cocina, que propone una combinación clásica y muy efectiva de bizcocho esponjoso, rellenos cremosos y un merengue italiano que corona todo con elegancia.

Receta de la Torta Amor

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1 ½ tazas de azúcar

1 taza de leche

1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de sal

1 taza de crema pastelera

1 taza de dulce de leche

2 tazas de merengue italiano

Paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar dos moldes.

Batir la mantequilla con el azúcar hasta lograr una crema.

Agregar los huevos de a uno y sumar la vainilla.

Tamizar harina, polvo de hornear y sal. Incorporar a la mezcla alternando con la leche hasta lograr una masa homogénea.

Dividir la preparación en los moldes y hornear entre 25 y 30 minutos. Comprobar cocción con un palillo.

Dejar enfriar, desmoldar y apoyar sobre una rejilla.

Colocar un bizcocho como base, cubrir con crema pastelera y luego con dulce de leche.

Tapar con el segundo bizcocho.

Cubrir toda la torta con merengue italiano formando picos con espátula.

Ideal para celebraciones, regalos caseros o simplemente para compartir algo hecho con dedicación, la Torta Amor demuestra que a veces un postre puede decir mucho más que un brindis.