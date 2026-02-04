Carlota de durazno: la torta fría sin horno que se arma en 10 minutos y queda perfecta

Ideal para el verano, esta carlota combina frescura, simpleza y una textura perfecta. Imagen generada con IA.

La carlota de durazno es uno de esos postres que sorprenden por su simpleza y su textura perfecta. Muy popular en México, se prepara sin horno, con ingredientes fáciles de conseguir y un armado que lleva pocos minutos. El resultado: una torta fría, fresca y cremosa, ideal para el verano.

Se elabora con duraznos en almíbar y galletas tipo María, y hay un detalle clave que no se puede pasar por alto: el jugo de lima. No está solo por el sabor, sino porque es el ingrediente que permite que la crema espese naturalmente y tome esa consistencia firme tras el reposo en la heladera. Sin este paso, la mezcla queda demasiado líquida y no logra la textura buscada.

Ingredientes

300 g de queso crema

370 g de leche condensada

200 ml de leche evaporada

200 ml de crema de leche bien fría

480 g de duraznos en almíbar, escurridos

120 ml de jugo de lima

2 paquetes de galletas tipo María

Base opcional:

200 g de galletas María trituradas

90 g de manteca derretida

Paso a paso

Si elegís hacer base, mezclá las galletas trituradas con la manteca derretida.

Colocá la mezcla en el fondo del molde y presioná hasta compactar.

Llevá a la heladera durante 30 minutos para que endurezca.

Mientras tanto:

Escurrí bien los duraznos y procesalos hasta obtener un puré.

Batí el queso crema hasta que quede liso.

Agregá la leche condensada y mezclá.

Sumá la leche evaporada y la crema fría.

Incorporá el puré de durazno y mezclá hasta integrar.

Ahora, el paso clave:

Agregá el jugo de lima de a poco mientras batís.

Cuando notes que la mezcla se espesa ligeramente, dejá de batir.

Armado de la carlota

Colocá una capa de crema sobre la base, o directamente en el molde si no usaste base.

Sumá una capa de galletas María. Podés humedecerlas en el almíbar.

Colocá galletas también en el centro para que no se hunda al cortar.

Repetí capas de crema y galletas hasta llenar el molde.

Terminá siempre con crema.

Cubrí con film y llevá a la heladera toda la noche.

Decoración opcional

Al día siguiente, desmoldá y decorá con láminas de durazno y galleta triturada en el borde. Servir bien fría.

El resultado es una torta suave, firme y muy fresca, perfecta para cuando se busca un postre vistoso, rendidor y sin complicaciones.