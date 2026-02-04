Pizzadilla: la «pizza falsa» que se hace en 10 minutos y salva cualquier cena
La pizzadilla combina lo mejor de la pizza y la quesadilla en una preparación simple, rendidora y sorprendentemente crujiente.
Cuando no hay ganas de amasar, esperar levados ni prender el horno durante media hora, aparece una solución tan simple como efectiva: la pizzadilla. Un invento a medio camino entre pizza y quesadilla que usa una tortilla de trigo como base y que, con la técnica correcta, logra un resultado crujiente, sabroso y sorprendentemente parecido a una pizza casera.
La receta y, sobre todo, la técnica están atribuidas a J. Kenji López-Alt, publicadas en el sitio Serious Eats.
El artículo original fue escrito por Miguel Ayuso en Directo al Paladar, tomando como referencia esa técnica.
Ingredientes (para 2 personas)
- Tortillas de trigo.
- Salsa de tomate.
- Queso mozzarella rallado y seco.
- Queso parmesano o grana padano.
- Albahaca u orégano.
- Pimienta negra.
- Aceite de oliva.
- Chorizo, jamón, champiñones, cebolla o lo que haya en la heladera (opcional).
Paso a paso
- Precalentar el horno al máximo.
- Untar una sartén con una fina capa de aceite de oliva (no debe freír, solo dorar).
- Llevar la sartén al fuego fuerte.
- Colocar la tortilla en la sartén ya caliente.
- Mientras se dora, agregar encima:
- Salsa de tomate
- Mozzarella rallada
- Parmesano
- Condimentos
- Ingredientes elegidos
- Controlar la base: cuando esté dorada y firme, llevar la sartén directamente al horno (si es apta).
- Dejar entre 3 y 5 minutos, hasta que el queso se funda y se dore.
- Retirar y despegar con espátula.
La prueba de que salió bien: podés agarrar una porción con la mano sin que se doble.
Comentarios