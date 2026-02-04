Pizzadilla: la «pizza falsa» que se hace en 10 minutos y salva cualquier cena

Cuando no hay ganas de amasar, esperar levados ni prender el horno durante media hora, aparece una solución tan simple como efectiva: la pizzadilla. Un invento a medio camino entre pizza y quesadilla que usa una tortilla de trigo como base y que, con la técnica correcta, logra un resultado crujiente, sabroso y sorprendentemente parecido a una pizza casera.

La receta y, sobre todo, la técnica están atribuidas a J. Kenji López-Alt, publicadas en el sitio Serious Eats.

El artículo original fue escrito por Miguel Ayuso en Directo al Paladar, tomando como referencia esa técnica.

Ingredientes (para 2 personas)

Tortillas de trigo.

Salsa de tomate.

Queso mozzarella rallado y seco.

Queso parmesano o grana padano.

Albahaca u orégano.

Pimienta negra.

Aceite de oliva.

Chorizo, jamón, champiñones, cebolla o lo que haya en la heladera (opcional).

Paso a paso

Precalentar el horno al máximo.

Untar una sartén con una fina capa de aceite de oliva (no debe freír, solo dorar).

Llevar la sartén al fuego fuerte.

Colocar la tortilla en la sartén ya caliente.

Mientras se dora, agregar encima:

Salsa de tomate

Mozzarella rallada

Parmesano

Condimentos

Ingredientes elegidos

Controlar la base: cuando esté dorada y firme, llevar la sartén directamente al horno (si es apta).

Dejar entre 3 y 5 minutos, hasta que el queso se funda y se dore.

Retirar y despegar con espátula.

La prueba de que salió bien: podés agarrar una porción con la mano sin que se doble.