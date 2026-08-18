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Torta de coco saludable: la receta sin azúcar, gluten ni lácteos que se prepara fácil

Es fácil de preparar, queda húmeda y esponjosa y se puede disfrutar en el desayuno o la merienda. Una opción dulce sin azúcar agregada, gluten ni lácteos.

Redacción

Por Redacción

Si buscás una opción dulce y casera para el mate, esta torta de coco es una alternativa sin azúcar, sin gluten y sin lácteos.

Si buscás una opción dulce y casera para el mate, esta torta de coco es una alternativa sin azúcar, sin gluten y sin lácteos.

Si buscás una opción dulce para acompañar el mate o el café, esta torta de coco es una alternativa sencilla y saludable. No lleva azúcar agregada, gluten ni lácteos y se prepara con ingredientes fáciles de conseguir. La banana madura aporta dulzor natural y ayuda a mantener una textura húmeda.

Ingredientes

  • 2 tazas de coco rallado sin azúcar
  • 3 huevos
  • ½ taza de harina de almendras
  • ½ taza de leche de coco o bebida vegetal sin azúcar
  • ⅓ taza de aceite de coco derretido
  • ½ taza de banana madura pisada
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • ½ cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal
  • Edulcorante apto para cocción, opcional

Preparación

Precalentar el horno a 170 °C y preparar un molde de aproximadamente 20 centímetros de diámetro.

En un recipiente, batir los huevos junto con la banana pisada, la esencia de vainilla y el aceite de coco. Incorporar la leche vegetal y mezclar.

Agregar el coco rallado, la harina de almendras, el polvo de hornear, la canela y una pizca de sal. Integrar todos los ingredientes hasta obtener una preparación húmeda y homogénea.

Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 30 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al introducir un palillo en el centro salga limpio.

Retirar y dejar enfriar antes de desmoldar.

Un toque extra

Para darle más sabor y textura se pueden sumar nueces o almendras picadas. También queda muy bien con unas gotas de chocolate amargo sin azúcar y sin lácteos.

Tip: cuanto más madura esté la banana, más dulce quedará la torta de manera natural.


Temas

Coco

Receta fácil

Si buscás una opción dulce para acompañar el mate o el café, esta torta de coco es una alternativa sencilla y saludable. No lleva azúcar agregada, gluten ni lácteos y se prepara con ingredientes fáciles de conseguir. La banana madura aporta dulzor natural y ayuda a mantener una textura húmeda.

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