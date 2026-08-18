Confirmaron la identidad del hombre hallado en un canal de Cipolletti: lo buscaban desde mayo

El cuerpo fue encontrado el 12 de agosto dentro de una acequia ubicada en la zona de chacras del barrio Labraña.

El cuerpo hallado la semana pasada en una acequia cercana al barrio Labraña de Cipolletti pertenece a Jeremías Aarón Valenzuela, de 28 años, quien permanecía desaparecido desde mayo. La confirmación surgió este martes 18 de agosto a partir del informe preliminar de la autopsia.

Valenzuela había sido visto por última vez en su vivienda del barrio 10 de Enero. Desde entonces, la Fiscalía y la Policía de Río Negro desplegaron distintos operativos para intentar localizarlo, con rastrillajes en chacras y zonas ribereñas.

Cómo confirmaron la identidad

El hallazgo se produjo el miércoles 12 de agosto, cuando encontraron el cuerpo sumergido en el interior de una acequia de la zona rural del barrio Labraña. Los restos presentaban un avanzado estado de descomposición, por lo que la identificación requirió una evaluación forense.

Finalmente, el reconocimiento pudo establecerse a partir de la indumentaria que llevaba el cuerpo y de características particulares e individualizantes, entre ellas los tatuajes.

La autopsia fue realizada en la Morgue Judicial de Roca. Según el informe preliminar, el médico forense descartó la presencia de signos de criminalidad o de violencia ejercida por terceras personas.

Una búsqueda que se extendió durante meses

La desaparición de Valenzuela había generado distintos operativos en el Alto Valle. En las tareas participaron efectivos policiales, personal de la Brigada de Canes y equipos que recorrieron sectores de chacras y las márgenes de los ríos Neuquén y Negro.

También colaboraron buzos de Prefectura Naval en trabajos realizados en el cauce de los ríos. Los investigadores habían cotejado además información con los registros de personas que tenían pedidos de búsqueda en la región.

Con la identificación confirmada, la investigación continuará para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte. Por el momento, el resultado preliminar de la autopsia no encontró indicios de una intervención violenta de terceros.