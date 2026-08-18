Río Negro refuerza los controles ambientales en minería tras la actividad exploratoria del proyecto Delta XXI

El procedimiento permitirá verificar si se registraron modificaciones en la química del agua luego de los trabajos exploratorios. Foto gentileza.

Desde La secretaría de minería y energía de la provincia de Río Negro se realizó un Muestreo Participativo de Aguas en el proyecto Delta XXI, tras la campaña de perforación 2026, para comparar la calidad del agua y verificar que la actividad exploratoria no haya generado cambios.

El proyecto minero «Delta XXI», está enfocado en la exploración de fluorita en cercanías de Sierra Grande, atraviesa una nueva etapa de estudios con el objetivo de determinar el potencial del yacimiento y evaluar una eventual reactivación productiva. La iniciativa es impulsada por la empresa privada JG Fluorita S. A, de capitales chinos, que retomó recientemente las tareas exploratorias en el área.

Según el comunicado de prensa difundido, la actividad se desarrolló luego de la finalización de la campaña exploratoria de JG Fluorita S.A, iniciada a mediados de junio y concluida a fines de julio. Durante ese período se completaron aproximadamente 2.800 metros de perforación con sistema de diamantina, distribuidos en unos 25 pozos.

Durante la jornada se tomaron muestras de agua en puntos ubicados aguas arriba, en sectores centrales de las zonas de perforación. El material será analizado en laboratorio y los resultados se compararán con los obtenidos en el muestreo anterior.

Además, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) tomó una contramuestra en cada uno de los puntos relevados para realizar sus propios análisis de manera independiente.

Participaron de la actividad representantes de la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Sierra Grande, concejales, personal del CIATI y de JG Fluorita S.A.

Antes del recorrido de campo, profesionales de la empresa brindaron información sobre el proyecto y explicaron la metodología utilizada durante el muestreo.

El proyecto ya había tenido una campaña de perforación durante 2025, cuando se ejecutaron aproximadamente 1.470 metros con sistema de diamantina durante dos meses, con trabajos concentrados en la mina Delta XXI.

En 2026, la exploración alcanzó también sectores correspondientes a Mina Beta, Beta 2 y Mina Penélope, ampliando el área investigada dentro del proyecto.

Con controles ambientales, participación de distintos organismos y seguimiento técnico, la Provincia acompaña el desarrollo de la actividad exploratoria con reglas claras y presencia estatal, como parte de una nueva etapa productiva que busca generar oportunidades cuidando los recursos naturales de Río Negro.