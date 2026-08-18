Murió un joven de 26 años por hantavirus en una zona rural de Neuquén

El caso fue confirmado por el Laboratorio Central tras la muerte del paciente en el Hospital Zapala.

El Gobierno de Neuquén confirmó la muerte de un joven de 26 años por hantavirus. El paciente vivía en una zona rural de la Región del Pehuén, realizaba tareas vinculadas al campo y falleció este lunes en el Hospital Zapala.

Según informó el Gobierno de Neuquén, el joven había ingresado el último sábado al Hospital de Aluminé con fiebre mayor a 38°, dolores musculares, dificultad para respirar y dolores abdominales. Su estado empeoró rápidamente y fue trasladado a Zapala, donde falleció más tarde.

Confirman un caso fatal de hantavirus en el interior de Neuquén

Ya en la Unidad de Terapia Intensiva, el paciente necesitó asistencia respiratoria mecánica. A pesar de la atención recibida, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Central, que confirmó la infección por hantavirus.

El joven visitó en primera instancia el hospital de Aluminé, luego fue trasladado a Zapala.

En la investigación preliminar se detectaron antecedentes de avistamiento de roedores y contacto con aves de corral en el entorno del joven. El gobierno de Neuquén recordó además que la enfermedad puede presentarse durante todo el año en la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue.

Las recomendaciones de Salud para prevenir el hantavirus en Neuquén

Desde Salud recomendaron reforzar la limpieza de las viviendas y de los espacios cercanos. Entre las medidas indicadas están lavar los platos y las superficies, guardar los alimentos en lugares cerrados y mantener los residuos dentro de recipientes con tapa hermética.

También aconsejaron impedir el ingreso de roedores a las casas, tapando orificios en puertas, paredes, ventanas y cañerías. Además, se recomienda mantener huertas y leñeros alejados de las viviendas y cortar el pasto y la maleza hasta 30 metros alrededor.

Ante síntomas o una posible exposición a roedores, se recomienda realizar una consulta médica.

Ante la presencia de lugares cerrados, como viviendas, galpones o construcciones que permanecieron sin uso, se recomienda ventilar durante al menos 30 minutos antes de ingresar. También se aconseja cubrirse la boca y la nariz con barbijo o un pañuelo húmedo.

Además desde Salud remarcaron que no se debe barrer el polvo de estos espacios. Los pisos, mesas, cajones y alacenas deben limpiarse con una mezcla de una parte de lavandina cada 10 de agua, dejar actuar durante 30 minutos y luego enjuagar.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se aconseja acampar en lugares habilitados, lejos de malezas, basurales y pilas de leña. Las carpas deben tener piso, cierres y no presentar agujeros. También se recomienda consumir agua segura y conservar los alimentos en recipientes cerrados.

En zonas de precordillera y cordillera, Salud pidió utilizar senderos habilitados y evitar ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras. Si se manipulan leña, frutos silvestres o superficies deshabitadas, se recomienda utilizar guantes, antiparras, barbijo y ropa de trabajo adecuada.