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No lleva harina ni masa: la tarta de zapallitos fácil que se hace al horno

Los zapallitos son los protagonistas de esta preparación. Combinados con huevo y queso, permiten conseguir una tarta firme y sabrosa, sin necesidad de utilizar una masa tradicional.

Redacción

Por Redacción

La receta de tarta de zapallitos sin harina ideal para una comida liviana. Foto ilustrativa.

La receta de tarta de zapallitos sin harina ideal para una comida liviana. Foto ilustrativa.

Una alternativa sencilla para aprovechar los zapallitos y preparar una comida casera sin necesidad de usar harina. Lleva pocos ingredientes, se hace al horno y puede servirse tanto caliente como fría.

Ingredientes

  • 3 zapallitos verdes medianos
  • 3 huevos
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 100 gramos de queso cremoso o mozzarella
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal y pimienta
  • Nuez moscada
  • Un chorrito de aceite

Cómo hacerla

Primero hay que lavar los zapallitos y cortarlos en cubitos o rodajas finas. En una sartén, saltear la cebolla y el ajo con un poco de aceite y luego incorporar los zapallitos.

Cocinar hasta que estén tiernos y retirar del fuego. Un paso importante es escurrir muy bien los zapallitos, ya que contienen bastante agua y ese exceso de líquido puede hacer que la preparación quede demasiado blanda.

En otro recipiente, batir los huevos junto con el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporar los zapallitos y mezclar.

Colocar la preparación en una fuente previamente aceitada y distribuir por encima el queso cremoso o la mozzarella.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.

El resultado es una tarta sin harina, sencilla y versátil, que puede acompañarse con una ensalada o servirse como entrada. También queda muy bien fría, por lo que es una opción práctica para dejar preparada con anticipación.


Temas

Receta fácil

sin harinas

Una alternativa sencilla para aprovechar los zapallitos y preparar una comida casera sin necesidad de usar harina. Lleva pocos ingredientes, se hace al horno y puede servirse tanto caliente como fría.

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