No lleva harina ni masa: la tarta de zapallitos fácil que se hace al horno
Los zapallitos son los protagonistas de esta preparación. Combinados con huevo y queso, permiten conseguir una tarta firme y sabrosa, sin necesidad de utilizar una masa tradicional.
Una alternativa sencilla para aprovechar los zapallitos y preparar una comida casera sin necesidad de usar harina. Lleva pocos ingredientes, se hace al horno y puede servirse tanto caliente como fría.
Ingredientes
- 3 zapallitos verdes medianos
- 3 huevos
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 100 gramos de queso cremoso o mozzarella
- 50 gramos de queso rallado
- Sal y pimienta
- Nuez moscada
- Un chorrito de aceite
Cómo hacerla
Primero hay que lavar los zapallitos y cortarlos en cubitos o rodajas finas. En una sartén, saltear la cebolla y el ajo con un poco de aceite y luego incorporar los zapallitos.
Cocinar hasta que estén tiernos y retirar del fuego. Un paso importante es escurrir muy bien los zapallitos, ya que contienen bastante agua y ese exceso de líquido puede hacer que la preparación quede demasiado blanda.
En otro recipiente, batir los huevos junto con el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporar los zapallitos y mezclar.
Colocar la preparación en una fuente previamente aceitada y distribuir por encima el queso cremoso o la mozzarella.
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
El resultado es una tarta sin harina, sencilla y versátil, que puede acompañarse con una ensalada o servirse como entrada. También queda muy bien fría, por lo que es una opción práctica para dejar preparada con anticipación.
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