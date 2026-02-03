Potus: descubrí cómo guiar su crecimiento para un follaje exuberante y hojas gigantes

El secreto para que tu potus desarrolle hojas más grandes.-

El potus (Epipremnum aureum) es una especie extremadamente versátil que puede transformar cualquier rincón en una jungla urbana. Sin embargo, pocos aficionados saben que la forma en la que se guía el crecimiento influye directamente en la fisonomía de la planta.

Mientras que el estilo colgante del potus resalta su elegancia en cascada, permitir que la planta trepe emula su comportamiento en el hábitat natural, donde utiliza raíces aéreas para escalar árboles en busca de mayor luminosidad.

Beneficios del potus trepador: hojas de mayor tamaño

Si el objetivo es conseguir un follaje exuberante y de gran escala, el crecimiento vertical es la mejor opción.

Captación de luz : al trepar, las enredaderas exponen sus hojas de forma más eficiente a la luz solar.

: al trepar, las enredaderas exponen sus hojas de forma más eficiente a la luz solar. Desarrollo foliar : esta exposición óptima permite que la planta extienda su follaje, desarrollando hojas significativamente más grandes que en su versión colgante.

: esta exposición óptima permite que la planta extienda su follaje, desarrollando hojas significativamente más grandes que en su versión colgante. Soportes recomendados: para lograr este efecto, es necesario proporcionar estructuras como estacas de fibra de coco, enrejados o ganchos de pared. Es la solución ideal para espacios con poca superficie de suelo pero gran disponibilidad de metros verticales.

El encanto del potus colgante y la decoración en cascada

La opción colgante del potus es perfecta para estantes altos o cestas suspendidas, creando un efecto de «pared verde» natural.

Hábito rastrero : en esta modalidad, las plantas suelen tener un crecimiento más compacto.

: en esta modalidad, las plantas suelen tener un crecimiento más compacto. Tamaño de hoja : aunque las hojas crecen a medida que la planta madura, en el formato colgante tienden a mantenerse más pequeñas en comparación con las trepadoras.

: aunque las hojas crecen a medida que la planta madura, en el formato colgante tienden a mantenerse más pequeñas en comparación con las trepadoras. Ventaja espacial: es la alternativa recomendada para quienes desean añadir vegetación en zonas altas sin ocupar paredes o espacios de tránsito.

Factores clave para un crecimiento saludable del potus

Independientemente de si elegís colgar o ayudar a trepar a tu potus, la salud de la planta depende de tres pilares ambientales: