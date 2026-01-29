Plagas en las plantas: remedios caseros muy efectivos para hormigas, babosas y caracoles
Estos trucos son muy baratos y fáciles de preparar. Así podés disfrutar de un jardín sin plagas.
Desde hace siglos, las plagas en las plantas han sido un problema constante, ya sea en cultivos o jardines. Si estás lidiando con pulgones, hormigas, caracoles, hongos o babosas en tu casa o jardín, acá te dejamos soluciones prácticas y naturales para combatirlas.
Las plagas son una amenaza para todas las plantas, pero la buena noticia es que podés eliminarlas con insecticidas caseros. Estos métodos no sólo son económicos y fáciles de preparar, sino que también evitan el uso de productos químicos dañinos para vos y el medio ambiente.
Identificá las plagas en tus plantas
Antes de aplicar cualquier remedio, es clave reconocer si tu planta está afectada. Aquí te dejamos algunas señales:
- Hojas amarillas o arrugadas.
- Hojas pegajosas o brillantes por la melaza que producen los pulgones.
- Hormigas en los tallos, atraídas por esa melaza.
- Crecimiento débil o manchas blancas en cactus y suculentas.
Revisá bien el reverso de las hojas para detectar insectos. Si identificás plagas, no te preocupes, con los siguientes remedios naturales podés solucionarlo.
Opciones de insecticidas caseros
Ajo: tu aliado contra pulgones y babosas:
Preparación
- Herví cinco dientes de ajo en un litro de agua durante media hora.
- Filtrá el líquido y rociálo sobre tus plantas diariamente.
- Aplicalo temprano a la mañana o al atardecer para mejores resultados.
Tomate: ideal para gusanos y orugas:
Preparación
- Dejá en remojo dos tazas de hojas de tomate picadas durante toda la noche.
- Colá el agua y ponela en un pulverizador.
- Si querés potenciarlo, agregá jabón potásico o aceite de neem.
Rociá las hojas afectadas, especialmente por debajo, una vez por semana.
Cáscaras de huevo: fertilizante y barrera para caracoles:
Triturá cáscaras de huevo y esparcilas sobre la tierra. Actúan como un repelente natural.
Perejil y leche: más opciones efectivas
- Perejil: Hervílo por 10 minutos, enfriálo y rociá tus plantas.
- Leche: Mezclá media taza de leche con 10 litros de agua y 3 tazas de harina. Pulverizá sobre las hojas.
Cómo combatir las hormigas
Las hormigas no sólo afectan tus plantas directamente, también atraen otras plagas como los pulgones. Estos trucos te ayudarán:
- Detergente: Mezclá partes iguales de agua y detergente, y vertélo en los nidos.
- Sal: Espolvoreala sobre los caminos de las hormigas.
- Limón: Exprimí 2 o 3 limones y rociá el jugo en las ramas.
Cómo prevenir plagas en las plantas
La prevención siempre es mejor. Seguí estos consejos:
- Mantené tus plantas bien cuidadas y nutridas.
- Evitá usar demasiado abono con nitrógeno.
- Plantá hierbas como romero, menta o lavanda cerca de tus macetas para ahuyentar insectos.
