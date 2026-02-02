Potus: cómo ubicarlo para un crecimiento frondoso y saludable en tu hogar

El potus (Epipremnum aureum) es, sin duda, una de las plantas de interior más populares gracias a su gran capacidad de adaptación y sus propiedades para purificar el ambiente. Sin embargo, elegir el rincón adecuado de la casa no es solo una decisión estética; de la ubicación depende que sus hojas mantengan el verde intenso y no se ralentice su desarrollo.

Para que el crecimiento de tu potus prospere, es fundamental imitar el hábitat natural de esta planta trepadora, buscando un equilibrio térmico y lumínico que evite el estrés de la planta.

Guía de ubicación para el potus: la iluminación ideal, el equilibrio entre brillo y sombra

El potus necesita mucha luz pero siempre de forma indirecta. La exposición directa a los rayos ultravioleta es su principal enemigo, ya que puede quemar las hojas de manera irreversible.

Orientación sugerida : el lugar perfecto es cerca de una ventana orientada al norte o al este.

: el lugar perfecto es cerca de una ventana orientada al norte o al este. Protección adicional : si tu ventana da hacia el sur u oeste, es indispensable contar con una cortina que filtre la intensidad del sol.

: si tu ventana da hacia el sur u oeste, es indispensable contar con una cortina que filtre la intensidad del sol. Señales de alerta: si notas que las hojas amarillean o los tallos crecen muy finos y pálidos, es probable que la planta esté pidiendo a gritos un lugar con mayor claridad.

Guía de ubicación para el potus: temperatura y humedad ¿por qué el baño es un gran aliado?

Esta planta tropical prefiere ambientes que oscilen entre los 18°C y los 25°C. Es extremadamente sensible a los cambios bruscos de temperatura, por lo que nunca debe colocarse cerca de calefactores, equipos de aire acondicionado o en zonas con corrientes de aire frío.

Debido a que le encanta la humedad ambiental, los baños que cuentan con ventana son opciones excelentes para su ubicación. Si el resto de la casa es muy seco, podés ayudar a tu potus pulverizando sus hojas regularmente o colocando un plato con agua y piedras cerca de la maceta para generar un microclima húmedo.

Guía de ubicación para el potus: opciones decorativas, ¿colgante o trepador?

Una de las mayores ventajas del potus es su versatilidad para decorar distintos espacios según cómo se lo guíe: