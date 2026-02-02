Potus: cómo ubicarlo para un crecimiento frondoso y saludable en tu hogar
¿Cuál es el mejor lugar para un potus? Luz indirecta, humedad controlada y protección contra temperaturas extremas son los tres pilares para que esta especie purificadora del aire crezca con éxito. Todas las recomendaciones, acá.
El potus (Epipremnum aureum) es, sin duda, una de las plantas de interior más populares gracias a su gran capacidad de adaptación y sus propiedades para purificar el ambiente. Sin embargo, elegir el rincón adecuado de la casa no es solo una decisión estética; de la ubicación depende que sus hojas mantengan el verde intenso y no se ralentice su desarrollo.
Para que el crecimiento de tu potus prospere, es fundamental imitar el hábitat natural de esta planta trepadora, buscando un equilibrio térmico y lumínico que evite el estrés de la planta.
Guía de ubicación para el potus: la iluminación ideal, el equilibrio entre brillo y sombra
El potus necesita mucha luz pero siempre de forma indirecta. La exposición directa a los rayos ultravioleta es su principal enemigo, ya que puede quemar las hojas de manera irreversible.
- Orientación sugerida: el lugar perfecto es cerca de una ventana orientada al norte o al este.
- Protección adicional: si tu ventana da hacia el sur u oeste, es indispensable contar con una cortina que filtre la intensidad del sol.
- Señales de alerta: si notas que las hojas amarillean o los tallos crecen muy finos y pálidos, es probable que la planta esté pidiendo a gritos un lugar con mayor claridad.
Guía de ubicación para el potus: temperatura y humedad ¿por qué el baño es un gran aliado?
Esta planta tropical prefiere ambientes que oscilen entre los 18°C y los 25°C. Es extremadamente sensible a los cambios bruscos de temperatura, por lo que nunca debe colocarse cerca de calefactores, equipos de aire acondicionado o en zonas con corrientes de aire frío.
Debido a que le encanta la humedad ambiental, los baños que cuentan con ventana son opciones excelentes para su ubicación. Si el resto de la casa es muy seco, podés ayudar a tu potus pulverizando sus hojas regularmente o colocando un plato con agua y piedras cerca de la maceta para generar un microclima húmedo.
Guía de ubicación para el potus: opciones decorativas, ¿colgante o trepador?
Una de las mayores ventajas del potus es su versatilidad para decorar distintos espacios según cómo se lo guíe:
- Estilo cascada: colocarlo en estanterías altas, repisas o cestos colgantes permite que sus tallos caigan con elegancia, ideal para recibidores y bibliotecas.
- Crecimiento vertical: utilizando un tutor (como los de fibra de coco), se puede guiar la planta hacia arriba. Este método imita su crecimiento natural en los árboles y suele incentivar la aparición de hojas más grandes.
