Guía de cuidados para la menta: los secretos para mantenerla fresca y aromática en verano
La menta es una planta de las favoritas en la cocina y la coctelería, pero su vitalidad depende de dos factores críticos: la exposición lumínica y el nivel de hidratación del suelo.
La menta se destaca como una de las especies aromáticas más versátiles y apreciadas, aunque su éxito en el jardín o el balcón requiere comprender sus necesidades específicas de hábitat. A diferencia de otras hierbas que prosperan bajo el calor intenso, la menta exige condiciones de frescura para evitar que su follaje pierda calidad.
Para lograr que la menta se consolide como una planta frondosa, el equilibrio entre la luz recibida y el drenaje del suelo resulta fundamental durante todo su ciclo de vida.
Semisombra: el refugio ideal para la menta contra el sol directo
Uno de los errores más comunes es exponer esta aromática a una iluminación excesiva. La menta prefiere ambientes de semisombra, ya que el sol directo tiende a marchitar sus hojas con gran rapidez.
Ubicar la maceta en un sector donde reciba luz filtrada o sol suave de la mañana garantizará que el follaje mantenga su color verde intenso y su característico aroma refrescante.
Riego y drenaje para la menta: la clave de la humedad constante
El riego es el pilar del mantenimiento de la menta, especialmente durante las temporadas de crecimiento que abarcan la primavera y el verano.
- Frecuencia: se debe regar de forma regular y abundante para asegurar que la tierra permanezca siempre húmeda.
- Drenaje: es vital que la maceta cuente con un sistema de salida de agua eficiente. Aunque la planta ama la humedad, el agua nunca debe quedar estancada, ya que esto podría comprometer la salud de las raíces.
