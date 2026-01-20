Un cóctel fresco y fácil con cerveza: ideal para el verano
Refrescante, liviano y con un equilibrio justo entre amargor y dulzura, este cóctel es una opción perfecta para quienes buscan una bebida simple, distinta y fácil de preparar. Combina un aperitivo amargo, soda de naranja y cerveza, logrando un trago de baja graduación alcohólica, ideal para tardes calurosas o encuentros informales.
Paso a paso para prepararlo
Ingredientes
- 30 ml de aperitivo amargo, (el ideal es el de origen italiano, de color rojo intenso y sabor herbal, que aporte el carácter distintivo y el equilibrio justo entre dulzor y amargor.)
- 60 ml de soda de naranja
- 90 ml de cerveza (Para este cóctel se recomienda usar una cerveza rubia, liviana y de perfil suave, preferentemente de estilo lager, bien fría, ideal para aportar frescura sin tapar las notas cítricas y amargas del trago.)
- Hielo (opcional)
- Rodaja de naranja o limón para decorar
Cómo prepararlo
- En un vaso amplio, colocar hielo si se desea bien frío.
- Agregar el aperitivo amargo.
- Sumar la soda de naranja y mezclar suavemente.
- Completar con la cerveza, vertiéndola despacio para conservar el gas.
- Decorar con una rodaja de cítrico.
El resultado
Un cóctel equilibrado, refrescante y muy fácil de tomar, donde el amargor se suaviza con el toque cítrico y la cerveza aporta frescura y burbujas. Ideal como aperitivo o para acompañar picadas livianas.
Una receta simple que demuestra que, con pocos ingredientes, se puede lograr un trago original y veraniego.
