Cómo enfriar el vino en minutos: el truco infalible antes de recibir invitados

Llegan los invitados, la mesa está lista… y el vino sigue tibio. Un clásico. Antes de entrar en pánico o meter la botella al freezer con cronómetro en mano, existe un truco simple y rápido que permite enfriar el vino en minutos usando elementos básicos y un poco de ciencia aplicada al momento previo al brindis.

El método rápido y eficaz

Solo necesitás cuatro cosas:

Hielo

Agua bien fría

Sal

Movimiento

Colocá la botella en un recipiente con hielo y agua fría, agregá un puñado generoso de sal y girala suavemente durante unos minutos.

Por qué funciona

La sal baja el punto de congelación del agua, lo que permite que el hielo enfríe más rápido. El agua mejora el contacto con la botella y el movimiento constante renueva el flujo frío alrededor del vidrio, acelerando el proceso.

El resultado

En pocos minutos, el vino alcanza la temperatura ideal, sin necesidad de esperar eternidades ni arriesgarte a que se congele. Este truco simple es perfecto para salvar cualquier evento.