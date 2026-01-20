Tinto de verano: la receta fresca y fácil para los días de calor
Clásico, refrescante y muy simple de preparar, el tinto de verano es una de las bebidas más elegidas para combatir el calor. Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, se logra un trago liviano, ideal para compartir en reuniones o disfrutar al atardecer.
Refrescante, liviano y muy fácil de preparar, el tinto de verano es una de las bebidas clásicas para disfrutar en los días de altas temperaturas. Con pocos ingredientes y sin técnicas complejas, este trago combina vino tinto, burbujas y hielo para lograr una opción ideal para reuniones, encuentros al aire libre o simplemente para acompañar una tarde de calor.
Preparación paso a paso
Ingredientes
- Vino tinto
- Gaseosa de lima-limón
- Hielo en abundancia
- Rodajas de limón o naranja
Receta paso a paso
- Elegir vasos amplios y llenarlos hasta la mitad con hielo.
- Agregar vino tinto hasta completar la mitad de cada vaso.
- Completar con gaseosa de lima-limón bien fría.
- Decorar con rodajas de limón o naranja.
- Mezclar suavemente con una cuchara para integrar los sabores.
Rinde: 4 copas.
Opciones para personalizar
- Reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas para una versión más liviana.
- Sumar frutas frescas para un toque aromático y colorido.
- Agregar un chorrito de vermut para una variante más intensa.
Refrescante y versátil, el tinto de verano es la opción perfecta para quienes buscan una bebida fácil, rendidora y con sabor a verano.
