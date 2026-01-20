ESCUCHÁ RN RADIO
Tinto de verano: la receta fresca y fácil para los días de calor

Clásico, refrescante y muy simple de preparar, el tinto de verano es una de las bebidas más elegidas para combatir el calor. Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, se logra un trago liviano, ideal para compartir en reuniones o disfrutar al atardecer.

Preparación paso a paso

Ingredientes

  • Vino tinto
  • Gaseosa de lima-limón
  • Hielo en abundancia
  • Rodajas de limón o naranja

Receta paso a paso

  1. Elegir vasos amplios y llenarlos hasta la mitad con hielo.
  2. Agregar vino tinto hasta completar la mitad de cada vaso.
  3. Completar con gaseosa de lima-limón bien fría.
  4. Decorar con rodajas de limón o naranja.
  5. Mezclar suavemente con una cuchara para integrar los sabores.

Rinde: 4 copas.

Opciones para personalizar

  • Reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas para una versión más liviana.
  • Sumar frutas frescas para un toque aromático y colorido.
  • Agregar un chorrito de vermut para una variante más intensa.

Refrescante y versátil, el tinto de verano es la opción perfecta para quienes buscan una bebida fácil, rendidora y con sabor a verano.


