Tinto de verano: la receta fresca y fácil para los días de calor

Refrescante, liviano y muy fácil de preparar, el tinto de verano es una de las bebidas clásicas para disfrutar en los días de altas temperaturas. Con pocos ingredientes y sin técnicas complejas, este trago combina vino tinto, burbujas y hielo para lograr una opción ideal para reuniones, encuentros al aire libre o simplemente para acompañar una tarde de calor.

Preparación paso a paso

Ingredientes

Vino tinto

Gaseosa de lima-limón

Hielo en abundancia

Rodajas de limón o naranja

Receta paso a paso

Elegir vasos amplios y llenarlos hasta la mitad con hielo. Agregar vino tinto hasta completar la mitad de cada vaso. Completar con gaseosa de lima-limón bien fría. Decorar con rodajas de limón o naranja. Mezclar suavemente con una cuchara para integrar los sabores.

Rinde: 4 copas.

Opciones para personalizar

Reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas para una versión más liviana.

para una versión más liviana. Sumar frutas frescas para un toque aromático y colorido.

para un toque aromático y colorido. Agregar un chorrito de vermut para una variante más intensa.

Refrescante y versátil, el tinto de verano es la opción perfecta para quienes buscan una bebida fácil, rendidora y con sabor a verano.